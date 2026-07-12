Se vienen nuevos súper y restaurantes, una cadena de empanadas premium y la mejora de una ruta clave

--Buenas... Te veo pensativo, Juan. Seguro estás analizando qué puede pasar en la semifinal con Inglaterra, el miércoles.

--No. Estaba haciendo números.

--¿De las tasas de interés? Te recuerdo que hubo épocas mejores, pero ahora hay una baja de la inflación.

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--Ya lo sé, José Luis. En realidad estaba haciendo una cuenta de los cafés que compartimos en esta mesa, durante 44 años. Si hacemos un promedio de uno por domingo... ya perdí la cuenta.

--¿Tantos fueron?

--Bastantes. Empezamos cuando todavía las noticias se escribían con máquina de escribir, el teléfono tenía disco y nadie imaginaba que algún día un celular iba a servir para leer el diario.

--Y, sin embargo, acá estamos, sentados como cada domingo en esta misma mesa. No sé qué pensás vos, pero esto no se suele ver todos los días.

--Es verdad, en tiempos donde reina lo efímero, donde toda excusa parece válida para no continuar, para dejar de lado un proyecto o un compromiso, acá estamos, sin un solo faltazo.

--Cuidado. Hubo veces que no nos pudimos juntar en persona. Acordate aquella vez que estabas con anginas y me fui hasta un teléfono público de la plaza para llamarte a tu casa y así pudimos conversar un rato.

--¡Uh! Qué memoria. Claro, a eso sumale la pandemia, donde tuvimos que cafetear virtualmente largos meses, pero es cierto, jamás hubo un domingo en que la cita no se cumpliera.

--Y contra viento y marea, incluso, algunas veces, hasta bajo fuego amigo, pero cortemos con el autobombo tan de moda en esta época y brindemos.

--Dale, pero antes dejame mandarle un abrazo de agradecimiento a ese puñado de amigos que nos ayudan, semana tras semana, y desinteresadamente nos pasan algún dato.

--Por supuesto, no son muchos. Seguro te sobran los dedos de una mano.

--Ni hablar, por eso dejame nombrarlos: Ariel, Pablo, el Colo del Noroeste, Guillermo y Carlitos. Para ellos nuestro reconocimiento.

--¿Ves? No querías pero te emocionaste.

--Sí, claro. Cambiaron las vidrieras del centro, aparecieron y desaparecieron empresas, pasaron intendentes, gobernadores y presidentes. Hubo crisis, épocas de bonanza y otras para el olvido. Pero el café siguió saliendo caliente y las historias nunca faltaron. ¿Te parece poco?

--Por supuesto, me parece un logro, pero eso quiere decir que hoy también hay novedades.

--Claro. Pero antes dejame levantar la taza.

--¿Por?

--Porque vamos rumbo a las cinco décadas y, sinceramente, el mérito no es de nosotros, sino de quienes cada domingo vuelven a sentarse, del otro lado de la mesa, para compartir estas charlas con nosotros.

--Ok. Luego de esta larga pero necesaria introducción, ¿arrancamos?

--Arranquemos. Que el café se enfría y las noticias, como siempre, no esperan. Si querés te comento algo que me llamó la atención en medio de la fiebre mundialista.

--Dale, qué manera de sufrir anoche, pero el Mundial siempre es un buen tema para empezar. Contame.

--Como te decía, me llamó mucho la atención que todos los supermercados hayan adherido al pedido de los trabajadores y, por supuesto, del gremio de Empleados de Comercio, incluso con el aval de las entidades gremial empresarias locales, de cerrar sus comercios antes por el horario de los partidos. Sin embargo, los que no adhirieron son los supermercados chinos.

--Es verdad, empleados argentinos que trabajan con ellos tuvieron que trabajar. Raro.

--A eso iba, pero lo que no es raro es la cantidad de supermercados chinos que están apareciendo. Si querés te tiro algunos ejemplos. Más que nada para que veas que no solo abren bazares.

--Claro, me interesa.

--No sé si sabías, pero sobre calle Necochea comenzó la construcción de un supermercado chino, y lo mismo ocurre en Alem al 3000.

--Claro, frente a un conocido y romántico hotel.

--Correcto, y te comento que me pasaron nuevos datos del futuro autoservicio chino en Tres Sargentos al 3000, entre Las Lajas y Luis Agote. El otro día pasé y la construcción es impresionante.

--¿Qué te dijeron?

--Que apuntan a inaugurarlo para las fiestas de fin de año. Tendrá un edificio comercial de 700 m2 y un depósito de 300 m2. Además, obviamente, de un sector de estacionamiento.

--Eso hoy es clave.

--Sin duda. Pero escuchá, dará trabajo a no menos de 10 personas y a varias distribuidoras.

--Según me comentaron, el consumo de Bahía ha venido aceptando nuevas expresiones de comercios chinos que ya nada conservan de las versiones anteriores, proponiendo locales y zonas de otra categoría.

--Exacto, con esa lógica, según me contó Santiago, que compró un lote frente al barrio Solares Norte y ya puso el cartel. Se proyecta un autoservicio de las mismas características que el de Tres Sargentos, pero para el año que viene.

--Buen enfoque, Juan, pero si me dejás quiero tirarte data de una cadena de supers que ya es la segunda de Bahía, detrás, obvio, de la Coope.

--¿Una firma que no hace mucha bandera?

--Exacto, pero que no para de crecer y ahora abre una nueva sucursal en Castelli al 2600. Tengo entendido que tomarán 14/15 personas y tendrá una superficie comercial muy amplia. Ahora seguí vos.

--Dale, se agradece tu info, hace tiempo que no aportabas nada, ja, ja, pero yo también te comento algo del sector supermercadista bahiense.

--¿A ver?

--La entidad cooperativista avanza con su sucursal en Aldea Romana. Este es un tema que te había anticipado dos años atrás, aproximadamente. Cómo verás, las cosas tardan pero llegan.

--Bueno, pero tirá data.

--Te había dicho que iba a ser una sucursal de 2.000 m2, bueno, ahora lo que sé es que quieren abrir cuanto antes y ya hay movimiento de suelo y comenzaron a levantar el predio perimetral y van a construir el obrador.

--Bien, buen dato, pero cambiemos un poco de tema porque si no vamos a llenar Bahía de supermercados, ja, ja.

--Dale, pero ya que andamos por esa zona, te comento que ese gimnasio fue, como era de esperar, uno de los grandes beneficiados por la clausura del Sport Club, en el predio de avenida Cabrera, luego del accidente que derivo en la muerte del abogado Roberto Cafasso.

--¿Te pasaron data?

--Sí, el gym de Aldea registró un notorio aumento de socios, ya son alrededor de 3 mil, aunque no todos están asociados por este tema. Y algo similar pasó en otros gym del sector.

--¿Hablaste con Lisandro? Me imagino que esto se debe traducir en mayores ventas en su confitería del Dow Center.

--Me dijo que es así y también pude enterarme que el complejo, que tiene unas 30 habitaciones, tenía la mayoría ocupadas por personal de una gran empresa energética con planta en Galván, pero que luego de una ampliación industrial ya concretada dejarán el lugar a personal de otras firmas que también harán inversiones en la ciudad.

--Bueno, yo creo que deberíamos pedirle a Tito otro par de cortados. Acordate que hoy estamos de festejo.

--Me parece buena idea, y sumemos un par de pastelitos, así seguimos festejando el 9 de Julio. ¿Te parece?

--Ja, ja, cualquier excusa es buena para vos. ¿Estuviste en el desfile?

--Sí, pese a la llovizna hubo un muy buen marco de público, Así que participé del acto y de paso me comí un par de torta fritas y chocolate que ofrecía, sin costo alguno, la conocida confitería de la felicidad, en Alem e Yrigoyen. Donde las colas de gente eran enormes.

--Walter Garrone a full, ¿no? Ja, ja. Dale, seguí con más info.

--No me quemés, José Luis. Yo en realidad fui a buscar una escarapela, pero no pude negarme ante semejante manjar. ¿Querés más data comercial?

--Claro. Te escucho.

--Me comentaron que el empresario “argentino” con varios locales y empresas en la zona de Cabrera, vendió la concesionaria de la marca germana de los anillos a otro empresario del rubro, muy conocido, de origen alemán, y le alquila los galpones de enfrente. Pero me llego más data.

--Avanti, entonces.

--Me dicen que compró dos esquinas donde va a hacer locales comerciales y oficinas. Anotá: 19 de Mayo y 12 de Octubre y 19 de Mayo y Fuerte Argentino. Creo que ya presentó los planos de demolición de la propiedad de 12 de Octubre en la Muni.

--Debe ser la propiedad que estaba en venta.

--Y sí... Ahora si querés te paso a un tema que viene desde hace largo y tiene que ver con las diferencias que existen siempre entre los comerciantes que quieren abrir un negocio y los requisitos que deben cumplir.

--¡Uh! Sí, tema de nunca acabar.

--Me han planteado varias quejas porque los trámites de las habilitaciones son, según me dicen, muy engorrosos y largos.

--Bueno, pero podrías tirar un ejemplo.

--Dale. Ya te he contado que el Hotel Land Plaza compró hace un tiempo una propiedad en Colón al 200, al lado de su cochera.

--Claro, me acuerdo. Donde supo estar la histórica confitería Jacinto Chiclana y en tiempos de mi abuela había un taller de vulcanizado.

--Correcto, veo que la memoria no te falla. Bueno, como bien sabés, allí funcionó también el garage El Tigre, inmueble que aún conserva la figura de un felino de esa especie sobre el dintel.

--Bueno, pero no creo que tu intención haya sido hablar de ese fiel custodio.

--Para nada, lo que te quería decir es que el hotel compró esa propiedad, que estaba habilitada como cochera, habilitación que no está vencida ni mucho menos, pero ahora les exigen hacer todo todo de nuevo, incluso red de incendio 0 km, lo que vale cerca de 30 mil dólares.

--¿Entonces?

--Entonces nada. Seguramente no habrá cochera, no se le dará trabajo a varias personas, y esperarán un par de años hasta que demuelan. Es entendible, luego de lo que pasó en Bahiense del Norte o en el gimnasio de Cabrera, que los controles estén mucho más duros, pero no son varios lo que me transmiten su enojo.

--Mirá, tenemos tiempo, así que tirá algún otro ejemplo.

--Ok, veo que hoy tengo que rendir examen, je, je, pero dale, otro ejemplo es el de la fábrica de vidrio en Bahía, algo que no hay, y que se construye en calle Don Bosco. Eso te lo comenté en marzo.

--Sí, ¿qué pasó?

--Importaron tres maquinarias muy grandes pero aún no lograron que la planta sea habilitada, sobre todo por las numerosas cuestiones que les plantean desde el punto de vista medioambiental.

--Entiendo, me querés decir que, además del desafío que presenta una economía donde nadie te regala un peso y donde la demanda está cada vez más fría, hay muchos otros obstáculos que los emprendedores deben superar.

--Tal cual. Y fijate esta otra: la firma que tiene un sabor muy pampeano y que en abril te comenté que había recibido el primer contenedor desde China con varias máquinas para mejorar la calidad de sus productos tradicionales y desarrollar tres nuevas líneas de alimentos. Viene bastante demorada.

--¿Qué pasó?

--Juancho me dijo tiene que comprar un transformador para elevar la potencia para poder alimentar a todas las máquinas nuevas. Mientras tanto, la caída en las ventas es algo que preocupa.

--Bueno, pará, cortemos con el bajón. Tirá alguna otra novedad linda, alguna inauguración. Vos podés, Juan.

--Ok, vamos con dos gastronómicas que te van a interesar. La primera es que en la primera cuadra de calle Belgrano, donde estaba Alfis Jeans, van a poner un restaurante de comida rápida china.

--Bien, habrá que probar. ¿Y la otra?

--Esta está avanzando en silencio porque se trata de un proyecto para el año que viene. Según me contó un amigo que se cruzó con Fran, el propietario de la “indomable” hamburguesería de calle Gorriti, que abrió en Monte, va a empezar un proyecto conjunto con otro empresario, en este caso de Médanos, pero con varios negocios en Bahía.

--Ah, me imagino, con Pani, el dueño del bar y restaurante de Alsina y Cervantes y de una microcervecería.

--Exacto. Lo bueno de hablar con vos es que las cazas rápido. Je, je. Bueno, la idea es abrir una cadena de empanadas, pero de nivel premium, con no más de 10 sabores exclusivos, por ejemplo, bife de chorizo con hongos. Y todas las variedades con una masa muy especial. Ya están haciendo pruebas y si llegan, en una de esas empiezan a vender a fin de año, veremos.

--Bien, ¿te agotaste o tenés más info?

--Para nada, acá voy con más. Acá te traje una foto del moderno restaurante que Marcelo inaugurará en la primera quincena de agosto.

--¿Frente a El Cholo?

--Exacto, se llamará El Moderno, al igual que el nuevo hotel que abrirá en ese lugar, primero con 15 habitaciones y luego con otras 10, en un par de meses. Del tema ya te he ido informando bastante.

--¿Del restaurante sabés algo más?

--Por ahora te cuento que el concesionario será una persona con muchísimos años en el rubro, alguien que tiene un bodegón en una localidad de la zona.

--Excelente. ¿Te parece que salgamos, aunque sea un toque, de los temas comerciales?

--Dale, pero otro pastelito no me vendría mal.

--Ja, ja, ok, me sumo.

--Bueno, mientras llamás a Tito te cuento que el otro día pase por calle Güemes y vi que aún está sin cúpula el campanario de la Basílica Sagrado Corazón de Jesús.

--Uff. Ya van más de dos años y medio desde que la retiraron para prevenir accidentes, luego del trágico temporal de diciembre de 2023.

--A eso iba, y parece ser que si el Colegio Don Bosco no activa la cúpula seguirá varios años más oculta a la vista de los bahienses.

--¿Averiguaste algo?

--El Municipio dice que ellos están dispuestos a colaborar con todo lo que tenga que ver con planos, habilitaciones, etc, y que acompañarán cualquier pedido que el colegio Don Bosco haga a Italia, o donde sea, para lograr que la cúpula sea reparada e instalada nuevamente.

--Es decir que no hay plata.

--Tal cual, la Muni tiene que afrontar tremendos daños producto de los eventos que todos conocemos, pero no tienen ningún problema de acompañar las gestiones que sean necesarias. Solo basta que la institución educativa se mueva.

--Bueno, sigamos. De las empresas del Polo, ¿algo nuevo para contarme?

--Sí, claro. La gente de Profertil estaba muy contenta porque el otro día recibieron al visitante número 60.000 en su programa Visitas a Planta. Todo un hito para esta iniciativa que comenzó en 2001 y que tiene como objetivo fomentar el diálogo y la apertura con la comunidad.

--Coincido, esto es algo para valorar, sobre todo porque acerca a la empresa con los vecinos y muestra algo que es orgullo para la ciudad.

--Así es. Y en esta oportunidad, este acontecimiento se dio con la visita del Ateneo Rural. Y para festejarlo, la empresa estrenó el corto “60.000 historias” e inauguró un mural que los visitantes podrán intervenir artísticamente.

--Muy bien, linda manera de celebrar. Sigamos. Me imagino que también algo tendrás del Puerto.

--Sí claro, pensá que estos días hay previstos embarques por 700 mil toneladas de maíz rumbo a países asiáticos. El Puerto de Bahía sigue consolidándose como un actor estratégico para el desarrollo logístico, industrial y energético del país.

--Y como uno de los complejos portuarios más importantes de la Argentina.

--Exacto. Y esa visión se refleja en el Plan Quinquenal portuario 2025-2029, lanzado en mayo pasado, con una planificación ordenada, moderna y orientada al futuro, que integra al Estado, las empresas y los sectores académico, productivo y comercial en una agenda común, sin dejar de lado a la comunidad.

--Che, Juan. Te cambio de tema. El otro día me hablaron de las tarjetas Coopeplus y Bahía Blanca Plaza Shopping. ¿Vos las tenés?

--Sí, hace un tiempo.

--¿Y qué beneficios te ofrecen?

--Varios. En La Coope podés comprar todos los días en cuotas sin interés y, además, podes usarlas en una amplia red de comercios adheridos, donde cada uno ofrece sus promociones y muy buenas opciones de financiación.

--Ah, gracias, menos mal que te pregunté. Eso no lo sabía.

--Por nada. Y si todavía no las tenés, pedirlas es muy fácil. Solo tenés que ir al Centro de Atención que te quede más cercano, con la documentación necesaria, o bien podes consultar los requisitos en las páginas de Coopeplus y BBPS.

—Me convenciste, voy a averiguar, pero ya que estamos en este rubro, y ahora que se vienen las vacaciones de invierno, seguro tenés alguna data de dónde entretener a los chicos.

-- Claro, José Luis. Como todos los años, el shopping tendrá shows gratuitos, además del cine, Sacoa y otros entretenimientos.

--¡Siempre salvándonos las papas!

-- Sí, y como el frío sigue, este dato también te va a interesar. Ya comenzó el SALE en el shopping, con descuentos de hasta 50 %.

--Anotado, pero recién me quedé pensando en estas empresas netamente bahienses. Me parece que eso es algo para destacar.

--Por supuesto, y como “La Nueva.”, todavía subsisten varias firmas profundamente bahienses.

--Por ejemplo, la compañía Rastreador Fournier.

--Tenés razón. Y ya que la mencionaste, fijate que esa empresa, que desde hace nada menos que 65 años transporta a miles y miles de bahienses, remonta sus orígenes a 1961, cuando don Enrique Lemos y don Ángel Rodríguez se asociaron con el propósito de explotar, con apenas dos unidades, la línea 5 del transporte público urbano de Bahía Blanca.

--Y desde entonces no se detuvieron jamás.

--Exacto. Desde aquella fecha, “La Fournier” recorre la ciudad, operando seis de las principales líneas locales y apostando siempre por los bahienses. De hecho, basta observar que, aun en medio de las dificultades que atraviesa el sistema de transporte, continuó invirtiendo en nuevas unidades.

--Y bastante fuerte, por lo que sé...

--Mirá, en los últimos cinco años, Fournier incorporó 30 unidades nuevas, lo que supuso una inversión de cinco millones de dólares para mejorar el servicio que presta a los bahienses.

--Es lo que te digo: me encanta cuando la responsabilidad y el sentimiento de pertenencia a lo local prevalecen en las personas.

--Veo que pensamos lo mismo.

--Otra es el Grupo Bonacorsi Servicios Sociales, con su clásica y excelente atención.

--Efectivamente. No es una tarea fácil y se necesita mucha calidad humana para acompañar a las personas en los momentos difíciles.

--Y eso se nota porque brindan una atención clara, respetuosa y humana, aportando tranquilidad cuando las familias más lo necesitan. ¿Bueno, algo de la zona?

--Sí, y ojo con este tema. El intendente de Dorrego, Juan Carlos Chalde, confirmó que el mes que viene, según info que le pasaron de Nación, comienzan las obras de puesta en valor de la ruta 3.

--¿Y eso que incluye?

--Incluye bacheo, recalce de banquinas, demarcación horizontal y vertical y el corte de malezas. La nueva concesión se firmó hace unos días y abarca entre Azul y Bahía, con dos obradores, uno en Tres Arroyos y otro en Dorrego.

--¿Y el peaje?

--Primero tienen que hacer estas obras y el peaje recién lo van a empezar a cobrar a fin de año.

--Muy buena noticia. ¿Algo social o cultural?

--Un par de cosas para anotar de cara a las próximas semanas. Por ejemplo, el viernes 7 de agosto se viene la décima edición de la La Noche de las Etiquetas, que organizan los jóvenes empresarios de la Unión Industrial.

--Bien, tirá más info.

--Será en el Salón de Luz y Fuerza, a beneficio del Pequeño Cottolengo, con más de 40 bodegas exclusivas, y las entradas se pueden adquirir mediante TicketBahia.com

--Perfecto, yo te tiro una. Capaz en una de esas te jugás y quedás bien con tu amigo de casi 50 años.

--Mmm... decime.

--Acordate que el lunes 20 es el Día del Amigo, pero si ese día estás ocupado y querés celebrar antes, y de una manera diferente, el viernes 17 podés invitarme al salón de eventos de Cabrera al 4400. Dicen que habrá una experiencia gastronómica única.

--Bueno, lo anoto, je,je.

--Así me gusta. ¿Vamos zarpando?

--Esperá, me acaban de pasar a mi celu que la última semana de vacaciones llega a Bahía el mayor inflable de Sudamérica. Se va a armar en el galón de la FISA y tiene las dimensiones de una cancha de fútbol, pero acá lo van a reducir a 45 x 55 metros, aproximadamente.

--Impecable. Un gustazo poder haber celebrado estos 44 años juntos, Juan.

--Y por muchos más José Luis. Podría decirte, como siempre, nos vemos el próximo domingo, pero hoy me juego y venite a casa y vamos prendiendo el fuego. Tenemos muchas cosas más para recordar.

--¡Apaaa! Esto es un sueño ¿no? Por supuesto, vamos, pero primero déjame comprar algunas cositas para acompañar y celebrar como se merece.

--Dale, arranquemos y gracias a todos.