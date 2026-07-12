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Mundial FIFA 2026.

¡Estamos en semifinales! Bahía Blanca festejó el triunfo de la Selección

La gente se reunió en los alrededores del Teatro Municipal.

Fotos y videos: Andrea Castaño-La Nueva.

Una vez más los vecinos de Bahía Blanca se reunieron con el Teatro Municipal como epicentro, para celebrar el triunfo de la Selección Argentina en el Mundial.

Luego de la victoria albiceleste, por 3 a 1 ante Suiza, una multitud se juntó en avenida Alem y Alsina para festejar el pasaje a las semifinales.

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En plena madrugada y con la alegría que llegó desde Kansas, los hinchas argentinos compartieron su alegría con banderas y cantos.

 

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