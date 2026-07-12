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Mundial FIFA 2026.

Scaloni, tras el paso a semifinales: "Hoy la suerte estuvo de nuestro lado"

Argentina venció a Suiza y jugará ante Inglaterra.

Foto: AFA

Lionel Scaloni habló tras el triunfo ante Suiza, que clasificó a las Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026.

"Hoy sufrimos, sabíamos que era un equipo muy físico. No fuimos capaces de salir de ciertas situaciones", admitió el DT tras la victoria por 3 a 1 en el alargue, con los goles de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

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"Hoy estuvo de nuestro lado la suerte, a ellos le expulsaron a un jugador y a partir de ahí el equipa atacó. Hay muchas cosas para mejorar, pero siempre ganando es mejorar", analizó el entrenador nacional.

"Lo que consiguió este equipo hoy es histórico -enfatizó-, estar en una semifinal nuevamente".

En ese sentido, el DT palpitó el duelo ante Inglaterra del próximo martes.

"Es un equipo que juega muy bien, con un gran entrenador, vamos a recuperarnos que es lo mas importante", cerró Scaloni.

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