"Linda" final femenina tuvo Noskova en Wimbledon; mañana definen Jannik Sinner-Alexander Zverev

Linda Noskova (9°) le ganó el duelo de checas a Karolina Muchova (10°) y conquistó su primer Grand Slam al quedarse con el título en Wimbledon.

Noskova, de solo 21 años, se impuso por 6-2, 5-7 y 6-3, luego de 2 horas y 28 minutos de juego.

A la jugadora checa le alcanzó con dos quiebres para quedarse fácilmente con el primer parcial por 6-2. Ya en el segundo parcial, Noskova rompió el servicio de su oponente y parecía que se iba a quedar con una cómoda victoria, ya que llegó a estar 5-2.

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Sin embargo, Muchova protagonizó una gran reacción para encadenar cinco games consecutivos y forzar el tercer set.

Pese al duro golpe que representó no cerrar el encuentro, Noskova no se vio afectada psicológicamente y en la tercera manga quebró de entrada para ponerse 3-0. A partir de allí, le alcanzó con mantener todos sus turnos de saque para finalmente quedarse con su primer título en un Grand Slam y el tercero en su carrera.

Gracias a esta consagración, la jugadora checa escalará del duodécimo al séptimo puesto en la clasificación WTA, mientras que Muchova subió el noveno al sexto lugar en el escalafón mundial.

Sinner y Zverev, la final masculina

Este domingo se llevará a cabo la final masculina de Wimbledon, que tendrá como protagonistas al italiano y número 1 del mundo, Jannik Sinner, y al alemán Alexander Zverev (2°).

Sinner, que desde el 2024 domina el circuito junto al español Carlos Alcaraz, viene de ganarle sin inconvenientes al serbio Novak Djokovic y buscará conseguir su quinto título de Grand Slam (ya ganó el Abierto de Australia 2024 y 2025, el US Open 2024 y Wimbledon 2025).

El italiano, que venía de sufrir una sorpresiva caída ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo en la segunda ronda de Roland Garros, donde se vio extremadamente afectado por un golpe de calor, casi queda eliminado en la primera ronda, aunque luego se repuso y en sus siguientes presentaciones no cedió sets.

Zverev, por su parte, ganó el mes pasado su primer título de Grand Slam al imponerse en Roland Garros y buscará demostrar que está para finalmente pelear por el número 1 del mundo.