Julián Álvarez, luego de su gol histórico ante Suiza: "Vamos a ir por todo"

Julián Álvarez marcó un golazo histórico, en la victoria de Argentina ante Suiza, que metió a la Selección en semifinales del Mundial 2026.

"Intentamos hasta el final, se pusieron las cosas muy difíciles. Sabíamos que si íbamos todos juntos el gol iba a llegar. Estamos muy felices", remarcó el exjugador de River, quien anotó el 2 a 1 en el alargue con un soberbio remate desde la puerta del área.

Además, opinó sobre las críticas o comentarios sobre la Selección y cómo le llega eso al grupo.

"Siempre se habla mucho, nosotros tenemos que enfocar la energía en otra cosa, en nuestro trabajo, el grupo está unido y fuerte", avisó

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"No podemos prendernos en todas las cosas de las redes seociales. Ahora descnar y penser en el próximo partido", dijo Julián.

Tras el 3 a 1 en en el alargue, el combinado nacional jugará en semifinales ante Ingalterra, el miércoles a las 16.

"Preferíamos ganarlo antes pero sabemos que no es fácil, quedan dos partidos más y vamos a ir por todo", cerró.