Lautaro Martínez: "Que la gente confíe, nosotros vamos a dar lo mejor como hace 8 años"

El bahiense Lautaro Martínez habló tras el triunfo ante Suiza, que metió a la Selección en las semifinales del Mundial 2026.

El Toro, además, marcó el 3 a 1 final en el alargue.

"Una vez mas sufriendo hasta el final, pudimos encontrar los goles a lo último y sellar el pase a semifinales", dijo el capitán del Inter, quien ingresó dede el banco.

"No estamos jugando como queremos, pero estamo haciendo buenos tramos de partidos. Mas allá de que no lo estamos sosteniendo en el tiempo", admitió el Toro.

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"Tenemos que encontrarle la vuelta a los partidos y lo hemos hecho. Siempre en este equipo la calve es no perder la paciencia", agregó.

Por último, Lautaro, que marcó su segundo tanto en esta edición de la Copa del Mundo, dejó un mensaje y se acordó de su familia.

"Que la gente confíe, nosotros vamos a dar lo mejor, como lo hacemos hace 8 año desde que arrancó este proceso. Para tratar de dejar a la Argentina lo más antes posible. También saludar a mí papá, mi mamá y mi abuela que están en Argentina", cerró el exjugador de Liniers.