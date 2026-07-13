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Mundial FIFA 2026.

De Paul, antes del Argentina-Inglaterra: "Las Malvinas deben discutirse en otros lugares"

El combinado nacional jugará la semifinal el miércoles a las 16.

Foto: Instagram

Rodrigo De Paul habló sobre lo especial que será el partido de la Selección Argentina ante Inglaterra, por la semifinal del Mundial 2026.

"Es un partido de fútbol que trae muchos recuerdos por lo que hizo Diego y por el 86", admitió el volante surgido en Racing, tras la victoria ante Suiza por 3 a 1.

"Porque además -agregó- las canciones nos recuerdan a Malvinas y a sus héroes. Pero hay que entender que Las Malvinas deben discutirse en otros lugares", remarcó Rodrigo.

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