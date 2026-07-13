Tomás Ibarra: "No me lo imaginaba de chilena, pero pensé muchos días en este primer gol"

Tomás Ibarra tuvo su bautismo de gol en le Federal A con Villa Mitre, en la victoria ante Brown de Puerto Madryn.

Su primer festejo con la tricolor en la categoría fue -ni mas ni menos- que para abrir el marcador, en la victoria por 3 a 0 en El Fortín.

Y por si fuera poco fue luego de una buena pirueta, tras un cabezazo de Almada, que bajó el centro de Monti.

"No me lo imaginaba de chilena, pero pensé muchos días en este primer gol. Desde que llegué al club tenía muchas ganas de jugar en El Fortín, con la gente, para mí es algo hermoso. No me lo voy a olvidar nunca y ojalá que vengan muchos más", remarcó el delantero oriundo de Puan, quien regresó al club luego de una paso por el fútbol ecuatoriano.

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"Una felicidad enorme por el gol, porque lo estaba buscando, no se me abría el arco, así que contento", agregó el "9" de 23 años.

El primer tanto, además, llegó luego de un par de buenos partidos y tras recuperarse de una lesión de clavícula, justo cuando jugaba su primer partido como titular en la temporada.

"Tuve mala suerte con la lesión, creo que los chicos que entraron lo hicieron de la mejor manera. Cuando me recuperé me sentí con confianza, me dio confianza el técnico así que bueno, pude volver bien", entendió.

Con la victoria, el equipo bahiense consiguió la clasificación a la próxima fase a falta de una fecha, estirando a 8 partidos su invicto.

"Estoy contento porque venimos trabajando hace un tiempo, veníamos en alza, es algo muy positivo para el grupo todo esto y la clasificación. Sabemos que tenemos un partido más, que tenemos que ganar y sumar de a tres para terminar lo mejor posible", admitió Tomás.

"El grupo está con confianza -avisó-, en alza y eso lleva a que te salgan las cosas en la cancha. Creo que viene un poco por ahí. Todavía tenemos que seguir ajustando cosas, porque tuvimos muchas posibilidades e hicimos solo tres goles. Es cuestión de tiempo y trabajo, tenemos que seguir por este camino".

En lo sucesivo y a la espera del Nonagonal campeonato, Villa Mitre cerrará la fase de grupos visitando a Sol de Mayo en Viedma.

"Tuvimos altibajos en la temporada, pero siempre creyendo en el grupo y en la idea del técnico. Creo que eso hoy está dando sus frutos, tenemos que ir a Viedma con la misma convicción, tratar de sumar puntos porque después viene algo que es lindo y que hay que afrontarlo preparados", cerró Tomás.