Catalina Turienzo se mide con las mejores del mundo con plazas Panamericanas en el horizonte

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Uno de los mayores desafíos de la temporada afrontará esta semana la bahiense Catalina Turienzo, regatista que se encuentra en el lote top mundial de la clase de vela Fórmula Kite.

La Colo, que viene de consagrarse en el Europeo Juvenil, se encuentra en Los Ángeles junto a Federico Aguilar, su entrenador, lista para competir en la quinta y última parada del Grand Slam del año: las Regatas de Clases Olímpicas de Long Beach, la misma sede que dentro de dos años albergará los Juegos Olímpicos.

La competición irá entre hoy y el jueves en Long Beach con las pruebas de iQFoil (masculina y femenina) y Formula Kite, y continuará del 19 al 24 de julio en San Pedro con otras seis clases: 49er, 49erFX, Nacra 17, 470, ILCA 6 e ILCA 7.

El evento tendrá además un gran premio, ya que de acuerdo a lo expresado por Panam Sailing, habrá cuatro plazas en disputa para los próximos Juegos Panamericanos Lima 2027.

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Allí, en Perú, serán ocho las competidoras: una cuota quedará reservada al país organizador y las restantes tres saldrán del Mundial de Vela que se disputará en Fortaleza, Brasil, del 15 al 23 de enero próximo.

En esta oportunidad, la bahiense se medirá con Breiana Whitehead (Australia), Martyna Dakowicz, Claire Ramsey, Emily Bugeja, Marie-eve Maygrand (Canadá), Wan Li, Si Wang, Chenxue Liu, Meijing Xiao (China), Lysa Caval, Lauriane Nolot (Francia), Ella Geiger, Lily Young, Katie Dabson (Gran Bretaña), Gal Zukerman, Maya Ashkenazi (Israel), Jessie Kampman (Paises Bajos), Lucy Bilger (Nueva Zelanda), Izabela Satrjan (Polonia), Elena Lengwiler (Suiza), Derin Atakan (Turquía) y Daniela Moroz (Estados Unidos).

La OCR de Long Beach representa una oportunidad crucial para que los atletas compitan en las mismas aguas que albergarán la cita olímpica en LA28. Será la segunda experiencia de Turienzo en California, tras haber alcanzado el 11º puesto el año pasdo.

Turienzo llegó a este certamen luego de una descatadísima actuación en el Europeo Juvenil, cuando se quedó con el título al imponerse en las 14 regatas.

Previamente, disputó el Mundial de fórmula kite, en mayo, ganando una regata y finalizando en la 13° posición.

Cata venía de obtener el que para ella fue "el mejor resultado de mi vida", al finalizar en la segunda posición en la Semana Olímpica Francesa, en Hyères, solo por detrás de la medallista olímpica y local Lauriane Nolot.

Antes, quien fuera medallista panamericana en Santiago 2023 y representante olímpica en París 2024, fue séptima en la primera fecha del SGS, en el 55º Trofeo Princesa Sofía en Mallorca, España.

Hasta el Europeo, Turienzo se ubicaba 7° del mundo, su mejor posición histórica en el ranking, con 490 puntos.

Por encima tenía a una sola americana, la estadounidense Daniela Moroz (4ta. con 520), quien se consagrara cinco veces campeona del mundo.

El top 3 estaba compuesto por la francesa Lauriane Nolot (666), la neerlandeda Jessie Kampman (589) y la británica Lily Young (547).

Sailing Grand Slam 2026

-27 de marzo al 4 de abril: Trofeo Princesa Sofía – Mallorca, España

-18 al 25 de april: Semaine Olympique Française – Hyères, Francia

-30 de mayo al 7 de junio: Dutch Water Week – Almere, Países Bajos

-20 al 24 de junio: Kieler Woche – Kiel, Alemania

-13 de julio al 8 de agosto: Olympic Classes Regattas – Los Ángeles y Long Beach, Estados Unidos