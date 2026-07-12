Un Villa Mitre efectivo saldó su deuda con el gol y le sobró una fecha para el primer objetivo

Battigelli celebra su primer gol con la camiseta de Villa Mitre, el segundo de la tarde en El Fortín. Fotos: Emilia Maineri-La Nueva.

Siendo efectivo en las primeras chances que generó, manteniendo su firmeza defensiva, con individuales en buen nivel y un sólido rendimiento colectivo, Villa Mitre goleó esta tarde a Brown de Madryn en El Fortín y aseguró su clasificación al Nonagonal campeonato a falta de una fecha para el cierre de la primera fase, algo impensado semanas atrás, cuando el tricolor naufragaba en un andar irregular y con una gran falencia en el arco rival.

Confirmando que atraviesa el mejor momento de la temporada, la Villa redondeó una muy buena tarde en su cancha, lo que le permitió estirar su invicto a 8 partidos y completar una rueda sin recibir goles (desde 0-1 en Madryn, el pasado 10 de mayo).

En este crecimiento y mutación que fue teniendo el equipo de Diego Cochas con el correr de la temporada, hoy el agregó un ingrediente clave a la receta: la contundencia.

Porque si algo pagó muy caro la Villa, sobre todo en el arranque del torneo, fue la falta de eficacia. Generaba chances (en algunos encuentros de a decenas), pero no concretaba.

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Marcos Pinto intenta quedarse con la pelota con la cabeza.

Bueno, esta tarde fue todo lo contrario porque en las primeras cuatro situaciones de riesgo marcó tres goles y empezó a encaminar desde bien temprano un triunfo clave, ante un rival que llegó a Bahía sin chances.

Encima, las derrotas de Germinal (1 a 0 ante Olimpo) y Sol de Mayo (3 a 1 ante Círculo) le terminaron de armar el combo perfecto para viajar el próximo fin de semana a Viedma con la clasificación en el bolsillo.

Con la formación habitual pero con Olguín en la zaga y Pintos reemplazando a Bacigalupe (suspendido por 5 amarillas), Villa Mitre pegó la primera vez que logró pisar el área rival, en el trámite de un partido parejo pero en el que siempre tuvo la iniciativa y que se jugó, salvando el gol, lejos de los arcos.

Ibarra le gana en velocidad a Varela.

Es que Monti, desequilibrante como es habitual por derecha, lanzó un buen centro al área, que bajó Almada (siempre saca algo cuando deja la zaga y va al área rival) y remató Ibarra ¡de media chilena! para marcar su primer gol en el Federal y abrir el marcador a los 22 minutos.

El primer grito del "Flaco", además, es otra de las buenas noticias que se lleva hoy la Villa, ya que el lungo de Puan venía sumando buenos rendimientos pero todavía no había podido plasmarlo en la red.

Unos minutos antes, en tanto, se había producido el debut de Gonzalo Córdoba (uno de los refuerzos del receso invernal), quien debió ocupar el lugar de Enzo González, quien salió con una molestia en su rodilla.

En sus primeras intervenciones con la camiseta de la Villa, del pibe surgido en Racing se vio lo que se esperaba, un volante con muy buena técnica, desequilibrante en el mano a mano y que fue el nexo entre los volantes y los de arriba. Que también tuvo algunas buenas apariciones importantes en los metros finales, con un par de chances claras de gol.

Gonzalo Córdoba ingresó por Enzo González e hizo su debut en Villa Mitre.

Tras aquel tanto de Ibarra, el primer tiempo mantuvo la tónica, con un trámite más favorable para Villa Mitre, pero que le costaba generar chances ante un rival que jugó lejos del arco de Mazza.

Todo esto en un comienzo que tuvo, además, algunos fallos polémicos del árbitro Luis Martínez, con algunas faltas "chiquitas" para el local y cortando algunos avances de la visita.

Con la ventaja a su favor, Villa Mitre no cambió su idea en el complemento y rápidamente siguió estirando la diferencia para transitar con mucha tranquilidad los minutos finales.

Otra vez, claro, con la efectividad como principal aliada, ya que en las tres chances que tuvo en el arranque de la segunda mitad marcó dos goles y le bajó bien temprano la persiana al partido.

Battigelli llega por el segundo palo, tras un buen centro de Mujica y un desvío en el primer palo.

Primero, a los 5 minutos, pegó con Battigelli (de buen rendimiento en los últimos partidos), quien llegó por el segundo palo tras un buen tiro libre ejecutado por Mujica.

Luego, a los 17, festejó por intermedio de Monti quien aprovechó una serie de rebotes que generó Almada en el área, para poner el 3 a 0, luego de que segundos antes Grinovero le sacara un buen remate a Córdoba desde la medialuna.

Con tres debutantes en la red esta temporada, Villa Mitre selló el triunfo en el amanecer de la segunda mitad.

Monti festeja con Mujica (11), el tercer gol de la tarde.

Encima siguió buscando y generando situaciones de riesgo, pero ahora sin poder concretar como para ampliar la goleada aunque con un trámite muy favorable.

En los últimos minutos, la visita se adelantó unos metros y manejó algo más la pelota, pero sin poder inquietar a Mazza, quien no recibe goles hace 8 partidos.

En definitva, Villa Mitre disfrutó de un buen triunfo en su cancha, donde volverá ya en el Nonagonal y sabiendo que atraviesa el mejor momento de la temporada.

Antes deberá viajar a Viedma para medirse con Sol de Mayo para cerrar la primera fase, que había comenzado algo complicada para el equipo bahiense y a falta de una fecha ya consiguió el objetivo.

*La síntesis

Villa Mitre (3)



J.P. Mazza 6



T. Pérez 6

Almada 7

Olguín 7

M. Pintos (c) 6



Monti 8

Battigelli 8

Cavagnero 6

Mujica 6



E. González x



Ibarra 8



DT. Diego Cochas



Brown de Madryn (0)



Grinovero 6



Kostelak 5

Varela 5

A. Álvarez 5

E. Moreno (c) 5



Esmay 5

Mera 5

Chiavetto 5

Zappulla 5



Goiburu 4

Ayala Bernal 4



DT: Christian Corrales



PT. Gol de Ibarra (VM), a los 22m.

ST. Goles de Battigelli (VM) e Ibarra (VM), a los 5 y 17m. A los 12m. fue expulsado desde el banco Rivero (BM).



Cambios. 22m. G. Córdoba (6) por E. González, 45m. Avit (6) por T. Pérez, 65m. Escobar, Tunessi y Benítez por Battigelli, Ibarra y Mujica, en Villa Mitre; 62m. Silva y Conde por Esmay y Goiburu, 71m. Hang y Silva por Chiavetto y A. Álvarez y 85m. Dezi por Ayala Bernal, en Brown de Madryn.



Amonestados. no hubo.



Árbitros. Luis Martínez (3).



Cancha. Villa Mitre (buena).