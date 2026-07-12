Franco Colapinto no se tomó el domingo: brilló en el Festival de Goodwood

Como para mantener la camaradería y la pasión por el automovilismo, pilotos de la Fórmula 1 estuvieron presentes este fin de semana en el Festival de la Velocidad de Goodwood.

La F1 retomará sus actividades el fin de semana venidero con el Gran Premio de Bélgica, cuya largada será el domingo 19 en el circuito de Spa-Francorchamps, a las 10 (hora de nuestro país).

Colapinto compartió las actividades en la ciudad de Goodwood, al sur de Inglaterra, donde el festival se desarrolló durante 4 días en Goodwood House. El show incluyó la presentación de casi 700 vehículos entre auto y motos de todas las épocas. La escudería Alpine, para la que corre Franco, presentó el Lotus E20, mismo monoplaza que condujo el piloto bonaerense en la exhibición que se realizó en Buenos Aires.

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Colapinto y Jackie Stwart.

“Increíble ser parte de uno de los eventos más espectaculares del automovilismo!!!!! muy lindo domingo en goodwood compartiendo el día con ídolos y autos que nunca me imaginé ver en un circuito! nos vemos el miércoles Inglaterra. Nos volvimos a encontrar e20 hoy te cuide yo sé q me extrañaste”, escribió "Colapa" en su cuenta en Instagram.

Además del argentino estuvieron presentes Nina Gademan, Alex Dunne y Paul Aron (piloto reserva de Alpine), Kimi Antonelli, Lando Norris, Isack Hadjar, Liam Lawson y Arvid Lindblad, entre otros.

Un momento que fue captado por cámaras indiscretas fue el saludo entre Franco y su ex jefe de equipo en Williams, James Vowles.