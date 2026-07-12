Otto Fritzler le dio a Mercedes-Benz su primer triunfo en el Turismo Carretera

Otto Fritzler y Mercedes pasaron a la historia de la categoría. Foto:

Otto Fritzler se convirtió este domingo en el gran protagonista del Turismo Carretera al imponerse en la final disputada en el autódromo de Posadas, correspondiente a la octava fecha de la temporada 2026, y darle a Mercedes-Benz su primer triunfo en la historia de la categoría.

El piloto del Prestige Auto Racing Team coronó un fin de semana perfecto. Después de haber conseguido el sábado la primera pole position de la marca alemana en el TC, este domingo selló una actuación memorable al quedarse también con la victoria en la carrera principal.

La competencia tuvo varios cambios de liderazgo y dos ingresos del auto de seguridad, pero Fritzler supo aprovechar el momento decisivo de la prueba.

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Tras el segundo relanzamiento, el piloto argentino ejecutó una maniobra precisa para recuperar la primera posición y mantenerse al frente hasta la bandera a cuadros, en un circuito que conoce bien y donde volvió a demostrar su gran rendimiento.

Con un ritmo sólido y una estrategia inteligente, Fritzler pudo contener los intentos de sus perseguidores y cerrar un domingo histórico tanto para su trayectoria personal como para la estructura que representa.

Para la historia del Turismo Carretera

La victoria en Posadas tiene un valor especial porque significó el primer triunfo de Mercedes-Benz en el Turismo Carretera, una de las categorías más tradicionales y competitivas del automovilismo argentino.

La marca alemana, con una larga historia en el automovilismo internacional, había desembarcado en la categoría con el objetivo de convertirse en protagonista y encontró en Fritzler al piloto que pudo llevarla por primera vez al escalón más alto del podio.

El resultado también representa un nuevo capítulo para el joven corredor, que continúa consolidándose dentro del TC y sumando logros importantes en una categoría donde conviven pilotos de gran experiencia.

La próxima carrera será en San Juan, el Desafío de las Estrellas en el circuito de Villicum, el próximo 2 de agosto. (NA).