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Mundial FIFA 2026.

Selección argentina: como se encuentra Messi tras la clasificación a semifinales del Mundial

El entrenador Lionel Scaloni buscará resolver varias cuestiones con los futbolistas antes del duelo ante Inglaterra.

Foto: @ManUtd

La Selección Argentina volvió a superar una exigente prueba física en el Mundial 2026 al vencer 3-1 a Suiza en los cuartos de final, en otro encuentro que se extendió hasta el alargue y dejó a varios futbolistas exhaustos.

Cristian Romero y Leandro Paredes debieron ser reemplazados durante la prórroga, mientras que otros jugadores también evidenciaron el desgaste acumulado.

La principal tranquilidad para Lionel Scaloni y su cuerpo técnico es que ninguno de los futbolistas terminó con una lesión.

Romero, sustituido en el entretiempo del alargue, y Paredes, reemplazado por José Manuel López a los 110 minutos, dejaron la cancha únicamente por el cansancio físico.

Lionel Messi también generó preocupación tras recibir un golpe de Granit Xhaka en el ojo derecho durante el segundo tiempo.

Aunque inicialmente mostró gestos de dolor y se tocó la zona afectada, las molestias disminuyeron con el correr de los minutos.

El calor, los viajes, la acumulación de minutos, el desgaste de la temporada y los dos alargues disputados en la fase final representan un desafío para el plantel argentino.

Con la semifinal ante Inglaterra programada para el miércoles a las 16 en Atlanta, el principal objetivo será recuperar físicamente a los jugadores. (NA).

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