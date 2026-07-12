Video: el festejo de Lautaro en primera persona, tras el gol para la victoria ante Suiza

El bahiense Lautaro Martínez fue uno de los goleadores en la victoria de la Selección argentina ante Suiza y avanzó a las semifinales del Mundial 2026.

El delantero del Inter finalizó un gran contraataque que había detenido Gregor Kobel y puso la pelota junto a un palo.

Tras convertir el gol, el “Toro” salió corriendo, saltó los carteles publicitarios y lo gritó con la gente en la tribuna.

Lautaro llegó a los 39 goles con la Selección argentina en 83 encuentros jugados. Además, ganó una copa del mundo, dos Copa América y la Finalissima ante Italia en 2022.