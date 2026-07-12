Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Mundial FIFA 2026.

Video: el festejo de Lautaro en primera persona, tras el gol para la victoria ante Suiza

El bahiense saltó los carteles publicitarios y quedó cara a cara con los hinchas.

El bahiense Lautaro Martínez fue uno de los goleadores en la victoria de la Selección argentina ante Suiza y avanzó a las semifinales del Mundial 2026.

El delantero del Inter finalizó un gran contraataque que había detenido Gregor Kobel y puso la pelota junto a un palo.

Noticias Relacionadas

Tras convertir el gol, el “Toro” salió corriendo, saltó los carteles publicitarios y lo gritó con la gente en la tribuna.

Lautaro llegó a los 39 goles con la Selección argentina en 83 encuentros jugados. Además, ganó una copa del mundo, dos Copa América y la Finalissima ante Italia en 2022.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

Entre tasas y café.
La ciudad.
La ciudad.
Deportes.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE