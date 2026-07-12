Tras la derrota ante Escocia, cuál es el puesto por el que jugarán Los Pumitas

El seleccionado argentino juvenil de rugby cayó este domingo ante Escocia por 44 a 26, en el marco de las semifinales por el 5º puesto de la Copa del Mundo M20, que se lleva a cabo en Tbilisi, Georgia.

Con este resultado Los Pumitas jugarán la final por el 7º puesto ante Australia el próximo viernes 17, a las 11 (hora de nuestro país). En la otra semifinal Gales superó al conjunto australiano por 38-36, mientras que este lunes se jugarán las semifinales campeonato entre Francia-Nueva Zelanda (11) y Sudáfrica-Inglaterra (13.30).

El combinado albiceleste cayó a esta instancia al perder el último partido de la fase de grupos ante Inglaterra, por 40-38.

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Argentina formó con 1. Fabrizio Cebrón (Laureano Valle Díaz), 2. Nicolás Cambiasso (Manuel Cúneo Camargo), 3. Bautista Salinas Mallea (Federico Narváez), 4. Joaquín Pascual Viale, 5. Felipe Hygonenq (Jeremy Annand), 6. Tomás Dande (C), 7. Basilio Canas, 8. Federico Torre (Franco Marizza), 9. Benjamín Ledesma Arocena, 10. Manuel Giannantonio (Federico Serpa), 11. Joaquín Daireaux (Juan Preumayr), 12. Pedro Coll, 13. Ramón Fernández, 14. Bautista Lescano, 15. Simón Pfister (Tomás Canedo). Entrenador, Nicolás Fernández Miranda.

Benjamín Ledesma Arocena.

El partido comenzó con Escocia al frente en el marcador, luego de una buena combinación en ataque que finalizó con el try de Ollie Byth-Lafferty. Los Pumitas no lograron aprovechar sus oportunidades en ataque, situación que si capitalizó Escocia, para llegar a su segundo try del partido, a través del capitán Joe Roberts, quien se desprendió del line y maul y así anotar una nueva conquista. Ambos tries fueron convertidos por su apertura Jake Delziel.

Las indisciplinas se hicieron protagonistas en ambos equipos, con dos amonestaciones a Los Pumitas, y luego una a Escocia, proveniente de una infracción que dictaminó try penal para el equipo argentino. El 14-7 parcial volvió a aumentar para el equipo europeo, que anotó a través de su wing Nairn Moncrieff luego de una combinación por el lado ciego de la formación, a los 32 minutos. Ambos equipos tuvieron sus incursiones en ataque, pero las defensas se hacían protagonistas en el juego. A partir de allí, las defensas se hicieron protagonistas y no volvió a moverse el tanteador, dejando el 19-7 con el que finalizó la primera mitad.

Ramón Fernández Miranda.

Los europeos volvieron a golpear apenas iniciado el complemento por intermedio de su medioscrum, que se filtró en la defensa argentina y apoyó una nueva conquista. Inmediatamente llegó la respuesta argentina por medio de Bautista Lescano, que recibió un brillante cross kick de Manuel Giannantonio para marcar el segundo try de la tarde.

Cuando parecía que el equipo argentino tomaba el mando del partido, tres nuevas conquistas de Escocia le pusieron paños fríos a la situación, dejando el tanteador 41 a 19 a favor de los europeos. A cinco minutos del final, Juan Preumayr interceptó un ataque escocés y luego de buenas combinaciones, fue Ramón Fernández Miranda quien anotó el try argentino, convertido por Federico Serpa para el 41-26 parcial. Con el tiempo cumplido, un penal convertido por el apertura europeo, le puso cifras definitivas a la caída argentina en Tbilisi, 44 a 26. (Fuente: prensa UAR).