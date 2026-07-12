Nuevamente desalojan y clausuran el after de los Vidal Ríos

Nuevamente, este domingo personal policial debió desalojar y clausurar Judas, el local nocturno de los hermanos Vidal Ríos que funciona en Vieytes y Güiraldes.

El operativo se llevó a cabo sobre las 8.45. En el lugar había unas 40 personas.

El cierre se llevó a cabo en el marco del Operativo Nocturnidad. Ayer y la semana pasada ese mismo lugar ya había sido desalojado.

Según se indicó, al momento de la llegada de los representantes del área de seguridad, quienes estaban dentro del local se retiraron y su dueño cerró las puertas del mismo, sin colaborar con el personal de Fiscalización presente.

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Por esta razón, el after fue clausurado y desalojado por carecer de habilitación municipal.