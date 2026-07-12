Tomás Plunkett, vecino de Ingeniero White

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Hace 81 años, en julio de 1945, falleció Tomás Plunkett, prestigioso vecino bahiense, último delegado municipal en Tornquist antes de crearse el partido de las Sierras y marido de Cora Laspiur, primera maestra bahiense diplomada.

Tomás nació en 1855 en Bahía Blanca, en una circunstancia por demás curiosa: fue en el puerto viejo de Ingeniero White, a bordo de la embarcación propiedad de su padre, Juan Plunkett, dedicado a realizar viajes de cabotaje por la costa patagónica. Ese mismo año su familia se radicó en Buenos Aires, donde Tomás completó sus estudios primarios para luego emplearse en los talleres del Ferrocarril del Sud, en Avellaneda.

Recién en 1878, a sus 23 años de edad, llegó a nuestra ciudad, para dedicarse a labores rurales con el vecino Juan Henestrosa, en el paraje de Sauce Grande, cercano a Las oscuras.

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En 1880 pasó a trabajar en la estancia del médico Sixto Laspiur (en la zona de Puente Canessa), donde conoció a Cora, hija mayor del profesional, con quien contrajo enlace en 1886. Cora era, como su madre, Ciriaca Palao, maestra, la primera bahiense en tener título oficial, el que además llevaba la firma de Domingo Faustino Sarmiento.

En 1896, Tomás se asoció con René Navarré y explotó establecimientos en Rondeau y Nueva Roma, regresando tres años después a la estancia de Laspiur.

Ese año fue designado siendo delegado municipal de Tornquist, por entonces perteneciente a la jurisdicción de Bahía Blanca, y el encargado de entregar ese puesto al nuevo responsable, apenas creado el partido de Las Sierras. En 1900 asumió como delegado municipal en Ingeniero White, cargo que dejó por problemas de salud, para luego ingresar como auxiliar de tesorería en la comuna, función en el cual se jubilaría.

Viudo desde 1940, Tomás falleció a poco de haber cumplido sus 90 años de edad.