Video: un bisonte de 900 kilos embistió a un hombre y lo lanzó por los aires en Estados Unidos

Un impactante video mostró el momento en que un bisonte de unos 900 kilos embistió a un hombre y lo hizo volar más de dos metros por el aire en el Parque Nacional Yellowstone, en Estados Unidos.

La secuencia, registrada por un fotógrafo profesional que se encontraba en el lugar, se viralizó en las redes sociales y volvió a poner el foco sobre los riesgos de acercarse a estos animales.

El ataque ocurrió el viernes pasado en la zona del camping Bridge Bay. De acuerdo con medios locales, la víctima recorría el parque junto a su nieto menor de edad cuando el animal los sorprendió.

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En las imágenes se observa al bisonte descansando sobre el pasto mientras varias personas permanecen a una distancia prudente para fotografiarlo. Instantes después, el animal se incorpora y comienza a desplazarse por la zona.

Según reconstruyó el fotógrafo Mike MacLeod, antes del ataque el bisonte ya había mostrado un comportamiento agresivo. Incluso, se acercó a un grupo de chicos que le tomaban fotos con sus celulares y los obligó a alejarse.

Tras correr durante algunos minutos, el animal pareció calmarse y se recostó nuevamente sobre un sector con tierra. Fue entonces cuando el hombre y su nieto pasaron por una carretera cercana y decidieron seguir caminando detrás de unos árboles al advertir que el bisonte comenzaba a levantarse.

Una camioneta blanca pasó por el lugar y alteró al animal. El bisonte comenzó a perseguir el vehículo, pero cuando este se alejó cambió de dirección y fue directamente hacia las personas que estaban ocultas entre los árboles. El hombre logró esquivarlo en un primer momento, aunque segundos después el animal volvió a cargar contra él. El impacto fue tan fuerte que lo levantó más de dos metros del suelo antes de que cayera pesadamente.

Después de la embestida, el bisonte permaneció junto a la víctima, lo que complicó el rescate.Otros visitantes se sumaron para distraer al animal y finalmente lograron que se alejara. Recién entonces pudieron asistir al hombre, que manifestaba un intenso dolor, principalmente en la cadera y en una de sus piernas.

Minutos más tarde llegaron los servicios de emergencia del Parque Nacional Yellowstone, que trasladaron al herido a un hospital de la zona. Según contó el nieto de la víctima al fotógrafo, el hombre sufrió heridas de gravedad y “todavía no está fuera de peligro”. (con información de TN)