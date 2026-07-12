Murió Wai Ching Ho, la actriz que interpretó a Madame Gao en “Daredevil” y otras series de Marvel

La actriz Wai Ching Ho, reconocida por interpretar a la enigmática Madame Gao en Daredevil y otras producciones del universo Marvel, murió a los 82 años. La noticia fue confirmada por colegas y amigos a través de las redes sociales, donde la despidieron con emotivos mensajes.

Uno de los primeros en homenajearla fue Peter Shinkoda, quien compartió elenco con Ho en Daredevil, donde interpretó a Kagenobu Yoshioka, uno de los líderes de la organización criminal The Hand.

“Acabo de perder a alguien muy especial para mí. Era una de las personas más geniales”, escribió el actor en Instagram. Más tarde amplió su despedida con un sentido mensaje: “Nunca te voy a olvidar. Aprendí de vos cada minuto que compartimos, dentro y fuera del set. Nos volveremos a encontrar, amiga. Eras hermosa”.

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La actriz Mahira Kakkar, que trabajó con Ho en la obra teatral Henry VI en 2018, también la recordó con cariño. “Era cálida, divertida, generosa, positiva y una actriz maravillosa. Para quienes no teníamos muchos referentes en la industria, Wai era un pilar”, expresó. Además, destacó su calidad humana y aseguró que “nunca hablaba mal de nadie”.

Otra de las despedidas llegó de la directora y actriz Judy Lei, quien compartió con Ho la película The World’s Greatest (2022). “Siempre fue amable y generosa. Incluso cuando yo era una directora sin experiencia y cometía errores, jamás mostró una sola señal de decepción. Esa elegancia nunca la voy a olvidar”, escribió.

Nacida el 16 de noviembre de 1943 en Hong Kong, durante la ocupación japonesa, Wai Ching Ho debutó en el cine con Cadillac Man (1990), protagonizada por Robin Williams. A lo largo de su carrera participó en películas como Soapdish, Happiness, The Sorcerer’s Apprentice, Tracers, Set It Up, Hustlers y prestó su voz en la versión original de Turning Red.

En televisión construyó una extensa trayectoria con participaciones en series como Law & Order, Blue Bloods, Orange Is the New Black, Fresh Off the Boat, New Amsterdam y Only Murders in the Building.

Sin embargo, el papel que la acercó al gran público fue el de Madame Gao, una de las villanas más misteriosas de Daredevil. Tras su debut en la serie de Netflix, volvió a interpretar al personaje en los spin-offs Iron Fist y The Defenders, consolidándose como una figura recordada por los fanáticos del universo Marvel. (TN)