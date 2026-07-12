Río Negro impulsará una campaña para vender y consumir “carnes salvajes”

El Gobierno de Río Negro impulsará la comercialización formal "carnes salvajes", principalmente las de jabalí y guanaco, con el objetivo de introducirlas al mercado e incorporarlas como proteínas alternativas.

Este proyecto pretende modificar una situación que está limitada a la caza sanitaria, que tiene como objetivo regular la población de las especies y al consumo informal, para permitir que puedan llegar a las góndolas de las carnicerías o a los menús de restaurantes locales de manera legal.

El Ministerio de Desarrollo Económico rionegrino, comandado por Carlos Banacloy, enviará el proyecto a la Legislatura local para modificar la Ley Provincial de Carnes y, con esta iniciativa, se agilizarán las habilitaciones de productores y establecimientos elaboradores para sumar nuevos actores al sector

Por otra parte, se busca instalar un control sanitario estricto y se mantendrán las exigencias fiscalizadas por los municipios, la provincia y el Senasa para garantizar la seguridad alimentaria de los riesgos a los que pueden enfrentarse los consumidores como, por ejemplo, la triquinosis.

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También, se explica, impactará positivamente en el medioambiente porque, en el caso del jabalí europeo, su comercialización ayudará a atenuar el numero de la especie que, en algún punto, daña al sector agropecuario y destruye ecosistemas autóctonos.

A partir de esta información, Río Negro no es la única provincia en explorar este nuevo mercado de carnes no tradicionales, ya que varias regiones ya debaten proyectos similares: Santa Cruz, por ejemplo, ya comercializa al guanaco en carnicerías a precios significativamente más bajos que la carne vacuna para contener la sobrepoblación del animal.

En el mismo plano, Corrientes continúa con futura realización de un frigorífico multiespecie para faenar masivamente ciervos y chanchos salvajes, que fueron declarados plagas por los daños que provocan en los campos donde se producen de arroz y, también, con la fauna nativa.

Por último, Chubut implementó, semanas atrás, una prueba piloto con la venta de cortes, empanadas y embutidos de carne de burro en las carnicerías de Trelew. (con información de NA)