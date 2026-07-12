Récord de asistencia para la Copa del Mundo de EE.UU, México y Canadá

A raíz de tener mayor cantidad de participantes (48) y por ende de partidos, el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá ya superó la asistencia total combinada que registraron los mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022.

Cuando todavía restan disputarse las semifinales, el partido por el 3º puesto y la final, un total de 6.527.410 espectadores asistieron a los estadios en los primeros 100 encuentros del certamen.

La cifra marca un nuevo récord de convocatoria para una Copa del Mundo y deja atrás el registro conjunto de las dos ediciones anteriores, que reunieron a 6.436.020 aficionados en 128 partidos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En Rusia 2018, la asistencia acumulada fue de 3.031.768 espectadores, mientras que en Qatar 2022 alcanzó los 3.404.252. Entre ambos torneos sumaron 6.436.020 asistentes, una cifra que ya fue superada por el Mundial 2026 con cuatro encuentros todavía por jugarse.

El dato adquiere mayor relevancia al considerar que el torneo disputado en Estados Unidos, México y Canadá alcanzó esa marca en apenas 100 partidos, frente a los 128 encuentros que demandaron las dos Copas del Mundo precedentes en conjunto.

Con las instancias decisivas aún por disputarse, la edición 2026 se encamina a establecer una marca histórica de asistencia y a consolidarse como una de las más convocantes de la historia del fútbol mundial.

El partido de cuartos de final de ayer entre Argentina y Suiza (3-1) tuvo una asistencia oficial de 69.045 espectadores. El encuentro se disputó en el Arrowhead Stadium de Kansas City

Algunas claves

+ Ocupación de estadios: Los recintos han registrado un extraordinario 99,7% de su capacidad total.

+ Promedio en fase de grupos: durante la primera etapa del torneo, el promedio de asistencia a los estadios fue de 64.508 personas por encuentro.

+ Récord histórico total: al contar con 48 equipos y más partidos, ya es la edición con mayor asistencia acumulada en la historia de los Mundiales.

Mayor asistencia

+ México 2-0 Sudáfrica: 80.824 espectadores (Estadio Ciudad de México).

+ Brasil 1-1 Marruecos: 80.663 espectadores (Estadio Ciudad de México).

+ Francia 0-2 Senegal: 80.545 espectadores (Estadio Ciudad de México).

+ Estados Unidos 4-1 Paraguay: 70.492 espectadores (Estadio Dallas / AT&T Stadium)