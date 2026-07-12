De carambola, el Chivo le pinchó el Globo y estiró la serie

En un cotejo deslucido, de poca inventiva y mucho roce físico, Liniers destrabó el partido con una jugada fortuita, defendió la ventaja con uñas y dientes y forzó una final extra ante el candidato Huracán.

La gran virtud del elenco de la dupla Romero-Ribes fue minimizar a un rival que tiene muchas variantes para llegar al gol, cerrar el arco por décima vez en 16 partidos y forzar el error ajeno.

¿Suerte de campeón?

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Huracán salió a proponer desde el pitazo inicial de Marcos Gómez –de flojo cometido— y eligió la derecha para lastimar, con Mayo y Scalco muy activos por ese sector.

Rápidamente encontró pelotas paradas, pero no las aprovechó.

Liniers esperó cerradito atrás, con las dos líneas de 4 y dejó a Monti suelto para acompañar a Castro.

Y si bien el dominio inicial fue del Globo, la primera chance fue para el chivo. Combinaron Monti, Castro y Bertoni, pero “Toto” remató débil a las manos de Salvarezza. Fue el primer llamado de atención.

Poco después del primer cuarto de hora, llegó la primera polémica. Scalco ganó la cuerda y mandó un buen centro para Agudiak, quien convirtió tras falta previa sobre Iván Fernández. Gómez marcó la mitad de la cancha, pero el asistente De la Canal le marcó correctamente la falta clara del “Toro”. Primer yerro del colegiado.

El visitante llegó poco y nada, pero cuando lo hizo generó zozobra. Castró no terminó de definir una jugada que imponía un remate cruzado, pero optó por un centro.

Pasada la media hora, cuando todo era mucho más equilibrado y a los dos les costaba sumar pases, emergió la figura de Mendiguibel. El 1 respondió en un mano a ante Scalco.

Y cuando parecía que la primera etapa se moría sin pena ni gloria y el 0 a 0 le quedaba de maravillas al trámite, llegó la jugada que cambió el inexorable destino de paridad.

A los empellones, Liniers metió la pelota al punto penal, el fondo de Huracán se hizo un nudo, Dauwalder se la llevó por delante, Salvarezza quedó a mitad de camino y Pacheco no llegó a sacarla sobre la línea. Insólito gol que le dio al chivo más tranquilidad para seguir defendiendo con mucha convicción y concentración.

El conjunto del Bule intentó una tibia reacción antes del intervalo y Dauwalder ganó de arriba en el segundo poste, pero no pudo meter la pelota entre los palos.

Y en la última, un zurdazo de Monti encontró una buena respuesta de Salvarezza.

A la carga barraca

En el comienzo del segundo período, el elenco de Mauro Brunelli fue más voraz. Tuvo una intensidad y mayor convicción a la hora de meter a su rival contra su propia valla.

Un cabezazo de Agudiak –tras centro de Scalco—amenazó con ver a un Globo más audaz.

Pero, Huracán fue perdiendo serenidad, no tuvo juego asociado, ni llegada por banda y fue generando una especie de embudo sobre el arco del seguro Mendiguibel.

Por momento, abusó del centro frontal y emergieron los centrales del albinegro.

Incluso, en la desesperación, Lischeske agredió a Castro luego de una falta del 9 y Marcos Gómez apenas le mostró amarilla. Otro error.

Con entrega y empuje, el Globo fue y fue. Ni la movilidad de Seisdedos encontró eco.

Recién a falta de dos minutos, tuvo una muy clara. Un cabezazo de Cerato –tras un córner ejecutado por Seisdedos— se apenas ancho.

A Liniers le quedó lejos el arco de Salvarezza, per en el segundo minuto de descuento, Lischeske metió un gran cierre para evitar el segundo en una jugada que hilvanaron Monti y Ramiro Ullmann.

Ya en las postrimerías del juego, Gómez volvió a perdonarle la vida a Lischeske, quien con amarilla le cometió una dura falta a Paolorossi, y pitó algunas faltas inexistentes.

Una vez le iba a quedar al Globo, pero Mendiguibel –tras perder la pelota en el salto— se redimió tapando en el piso el disparo del chileno Munives.

Así, el chivo se aferró a la victoria y logró prolongar el suspenso para que Apertura aún no tenga dueño.

La síntesis

HURACÁN 0

Salvarezza 5

Dauwalder 5

Reynoso 6

Aguirre 6

Pacheco 5

Mayo 6

Zabala 7

Linares 5

Cerato 5

Scalco © 6

Agudiak 5

DT: M. Brunelli

LINIERS 1

Mendiguibel 7

Maio 6

Iván Fernández © 7

Cutrín 6

G. Pereyra 5

Bertoni 5

PAOLOROSSI 7

Chamorro 6

N. Malerba 5

Monti 6

Castro 5

DT: Romero-Ribes

PT. Gol de Dauwalder (H), en contra, a los 40m.

ST. No hubo goles.

CAMBIOS. 61m. Seisdedos (5) por Dauwalder y Lischeske (5) por Pacheco y 80m. Munives por Mayo, en Huracán; 65m. G. Ullmann por Bertoni, 80m. Philipp por Castro y Biondo por Chamorro y 91m. R. Ullmann por N. Malerba, en Liniers.

ARBITRO. Marcos Gómez (4).

CANCHA. Sansinena (muy buena).