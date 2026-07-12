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Una jornada ventosa y fría: cómo será el lunes en Bahía Blanca

Cuál es el pronóstico del tiempo, de acuerdo al servicio Satelmet.

Foto: Archivo La Nueva.

Una jornada con viento en aumento y temperaturas frías es la que vivirá la ciudad de Bahía Blanca en este inicio de semana, con un marcado descenso hacia la noche.

Según se indicó desde el servicio Satelmet, la temperatura máxima alcanzará los 14 grados centígrados.

En la mañana el tiempo será frío con nubosidad; el viento será moderado en aumento a regular del sector norte y la visibilidad será buena.

La temperatura mínima será de 5 grados centígrados.

En la tarde, el tiempo será fresco y ventoso. El viento tendrá intensidad regular del norte, el índice de radiación ultravioleta será normal y la visibilidad, buena.

Por esas horas, se dará la máxima del lunes, con 14 grados centígrados.

La noche, en tanto, será fresca con viento en paulatina disminución. Se estima para medianoche una temperatura de 2 grados centígrados.

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