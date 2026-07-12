9 de Julio se metió entre los cuatro mejores y jugará por el ascenso a la Liga Nacional

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

9 de Julio volvió a ganarle a Estudiantes (Olavarría), este atardecer como local, por un contundente 65 a 23, selló la serie 2-0 y clasificó al Final Four de la Liga Provincial Femenina, donde se medirá ante Peñarol, Quilmes (ambos de Mar del Plata) y Hogar Social Berisso (La Plata).

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La última instancia se jugará el fin de semana del 8 y 9 de agosto, en Quilmes y otorgará tres plazas a la Liga Nacional.

Esta tarde el representante bahiense no tuvo inconvenientes, arrancando 18-1 y liderando siempre con absoluta comodidad el trámite.

El DT Julián Turcato pudo distribuir los minutos, considerando que el albiazul paralelamente está disputando la final de la Liga Bahiense.

Como dato frío estadístico,en los cuatro enfrentamientos de 9 de Julio con el equipo de la ciudad del cemento se impuso anotando cifras iguales o similares: hoy, 65-23, en el primero de la serie, 66-44 y en fase regular, 65 a 44 de local y 64-47, de visita.

9 de Julio (65): I. Larrasolo (9), I. Corvalán (3), M. Bussetti (11), M.V. Flores (8), I. Sorzini (4), fi; D. Álves da Florencia (7), A. Althabe (10), E. Fernández, V. Martín (2), A. Maurer (7), T. Nieva (4) e I. Roldán. DT: Julián Turcato.

Estudiantes O (23): T. Castañares (9), A. Barrera (2), D. Vendeirinho (1), D. Juárez (2), E. Rojas (3), fi; M. Mereles, A. Chantiri (6), G. Bellinzoni, C. Baldi y Z. Requena. DT: Ramiro Bou.

Cuartos: 9 de Julio, 20-6; 32-14 y 47-18.

Árbitros: Alejandro Vizcaino y Alexia González.

Cancha: Néstor Damiani (9 de Julio).

Serie: 9 de Julio, 2-0.