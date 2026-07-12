“Liniers no se da por vencido nunca, jugando o luchando, pero siempre hasta el final”

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Había terminado tercero en el tramo regular, luchó hasta los penales para sacarse de encima a Bella Vista y hoy en la final del torneo Apertura de la A liguista, Liniers “dio una muestra grande de carácter”, tal como definió Iván Fernández, su capitán, tras el 1-0 sobre Huracán, el candidato de la mayoría por no decir el de todos.

“Somos un equipo que nunca se da por vencido y esa es nuestra bandera, porque el rival nos puede superar dentro del campo, pero mientras tengamos aire y sangre en las venas vamos a luchar, siempre hasta el final”, señaló el “2” de un plantel que, a diferencia de años anteriores, cuenta con un alto porcentaje de pibes de la casa.

“El partido fue tenso, trabado y con tenencia repartida, pero creo que en el balance final fuimos justos ganadores. Pudimos imponer nuestro juego y contrarrestar los puntos altos de ellos, que es lo que habíamos hablado y ensayado en la semana. Fue un gran trabajo del equipo”, acotó el “capi”.

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“Ahora cabeza fría, descansar y ya mañana ponernos otra vez en órbita para enfocarnos en este Huracán que se nos va a venir con todo. Ya le sacamos la ventaja deportiva, ahora vamos a cancha neutral en igualdad de condiciones, y eso nos da más confianza que la que teníamos para este cotejo”, cerró el defensor de una ilusión más “Chiva” que nunca.