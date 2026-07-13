ABSA informa que se realizarán tareas de reacondicionamiento en el Acueducto Brandsen

Aguas Bonaerenses informa que este martes 14, se realizarán tareas de reacondicionamiento en el Acueducto de 820 milímetros de calle Brandsen - Undiano, en el marco de la obra de rehabilitación que lleva adelante la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC).

Los trabajos prevén la limpieza previa a la instalación de la vaina en el tramo sobre calle Brandsen - Undiano, entre Soler y Brown. Las mísmas requerirán la afectación del suministro en el centro y macrocentro, y en los barrios Pedro Pico, Pacífico, Universitario y Kilómetro 5.

Recordamos que la obra requiere el envainado de toda la cañería desde la salida de la Cisterna en el Parque Independencia hasta la intersección de Undiano y Chile. La instalación de la manga en la cañería original se inició en el final del tendido y se avanza hacia la Cisterna.

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Aprovechando la afectación de agua, la DIPAC coordinó con otras contratistas que ejecutan el recambio de cañerías para realizar empalmes y desempalmes pendientes en las intersecciones de:

Berutti y España,

Berutti y Fitz Roy,

Avenida Colón y 9 de Julio,

Terrada y Holdich,

Almafuerte y Charlone,

Donado y Darregueira.

Por todo lo expuesto, se solicita a las personas usuarias de los sectores mencionados, realizar las reservas domiciliarias de agua para cuando se produzca la afectación y adaptar los consumos a esta restricción hasta que se normalice el suministro.

Sobre el avance de los trabajos en Acueducto Brandsen

Las etapas futuras de la obra requerirán de la programación de cortes sucesivos, que permitan ir limpiando la cañería en tramos más cortos hasta completar la traza faltante, separando la instancia de limpieza de la instalación de la manga.

"Si bien todas las intervenciones serán oportunamente anticipadas, durante las mismas, los cortes podrán ser más frecuentes y la sectorización más compleja, impactando en un sector más amplio que hasta el momento. Esta modalidad de avance resulta la única manera de garantizar el progreso del envainado sin interrumpir el suministro de agua durante varias jornadas consecutivas, para evitar la afectación en las actividades de la vida cotidiana que ello conllevaría", indicaron desde la empresa provincial.