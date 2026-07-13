Partido por el 3º puesto del Mundial 2026: cuándo es, horario y en qué estadio se jugará

El Hard Rock, escenario del cotejo por el tercer puesto. Foto: NA.

El Mundial de la FIFA 2026 está en la recta final y antes de conocer al nuevo campeón del mundo, la emoción del torneo se trasladará a Miami, donde se enfrentarán las dos selecciones que no logren superar las semifinales de esta semana tendrán una última e importante batalla por el honor: el partido por el tercer puesto.

El encuentro reunirá a las selecciones que caigan en los cruces entre Francia y España, que jugarán este martes, y Argentina e Inglaterra, que se medirán el miércoles por un lugar en la final.

El tercer puesto

El partido para definir al dueño de la medalla de bronce se disputará el próximo sábado 18 de julio.

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El pitazo inicial está programado para las 18, hora de nuestro país

El escenario será el Hard Rock Stadium, ubicado en Miami Gardens, Florida.

Este imponente recinto multifuncional, famoso por albergar eventos de la NFL, partidos de tenis del Abierto de Miami y grandes conciertos, se prepara para recibir a miles de aficionados que querrán despedir a sus equipos en el torneo.

La gran final

El duelo del sábado en Miami marcará el inicio del fin de semana de cierre de la cita mundialista.

Tan solo 22 horas después de que ruede el balón en Florida, toda la atención global se trasladará al norte del país.

El próximo domingo 19, desde las 16, se llevará a cabo la gran final del Mundial en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Allí, los dos ganadores de las semifinales (que protagonizan Francia vs. España e Inglaterra vs. Argentina) jugarán el partido definitivo que consagrará al nuevo monarca del fútbol mundial. (NA).