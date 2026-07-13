Mapa de ingresos: cuánto hay que ganar para pertenecer al decil más alto

Pablo Álvarez palvarez@lanueva.com Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales.

Un hogar argentino necesitó ingresos mensuales superiores a los $4.100.000 para ubicarse dentro del 10% de mayores ingresos del país, de acuerdo con un reciente informe oficial que analiza la distribución de los ingresos entre las familias.

El estudio del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina muestra cómo se distribuyen los recursos económicos en los hogares y permite observar las diferencias existentes entre los distintos niveles de ingresos.

En este caso, el umbral de más de $4,1 millones mensuales marca el piso necesario para integrar el decil de mayores ingresos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Los datos surgen de un relevamiento realizado sobre los ingresos totales de los hogares, que contempla salarios, jubilaciones, pensiones, ingresos por trabajo independiente, rentas y otras fuentes de recursos. El informe también refleja la brecha que existe entre los sectores de mayores y menores ingresos.

Los especialistas explican que pertenecer al 10% de mayores ingresos no implica necesariamente un alto nivel de riqueza, ya que el costo de vida varía significativamente según la región del país, la composición del hogar y gastos como vivienda, educación, salud y transporte.

Además, remarcan que la inflación y la evolución de los salarios modifican de manera permanente estos umbrales, por lo que los valores deben interpretarse dentro del contexto económico del período analizado.

El informe también permite conocer cómo se distribuyen los ingresos en el resto de la población y constituye una herramienta clave para evaluar la desigualdad económica, el impacto de las políticas públicas y la evolución del poder adquisitivo de los hogares.

Los datos oficiales son utilizados por economistas, organismos públicos y centros de investigación para analizar las condiciones socioeconómicas del país y elaborar diagnósticos sobre la distribución del ingreso y la evolución de la pobreza y la desigualdad en Argentina.

La radiografía

El segmento más acaudalado del país está compuesto por poco más de un millón de hogares que perciben entre $ 4.120.000 y $ 45 millones cada mes.

Dentro de este grupo, el ingreso promedio se ubica en los $ 6.732.547, evidenciando una distancia abismal respecto a la base de la pirámide.

En el extremo opuesto, el 10% de las familias con menores recursos registra ingresos que oscilan apenas entre los 12.000 y los 600.000 pesos mensuales.

La desigualdad en la distribución se refleja en el coeficiente de Gini, el cual ascendió a 0,442 frente al 0,435 registrado durante el mismo período del año anterior.

La diferencia de ingresos entre la mediana del sector más rico y el más pobre se mantuvo estable en 15 veces durante este primer trimestre.

Impacto por género

El informe detalla que persiste una brecha significativa según el género, ya que los varones perciben en promedio $ 1.352.247 frente a los $ 959.030 que obtienen las mujeres.

Asimismo, la formalidad laboral marca un diferencial clave donde los asalariados con aportes jubilatorios promedian los $ 1.375.143 mensuales.

Por su parte, los trabajadores informales perciben una remuneración media de 731.150 pesos, lo que representa casi la mitad que sus pares registrados.

El organismo oficial clasificó los ingresos promedio según el estrato al que pertenecen los ciudadanos que perciben dinero:

--Estrato alto (deciles 9 y 10): $2.873.233 de promedio.

--Estrato medio (deciles 5 a 8): $1.059.895 de promedio.

--Estrato bajo (deciles 1 a 4): $389.298 de promedio.

Finalmente, la relación de dependencia es crítica en los sectores vulnerables, donde existen 272 personas no ocupadas por cada 100 que trabajan en el primer decil.

La distribución

Según el Indec, en la Argentina, el 61,9% de la población percibió algún tipo de ingreso durante el primer trimestre de 2026.

El ingreso promedio para quienes tuvieron ingresos en este período fue de 1.153.457 pesos.

Analizando por niveles, quienes se ubican en los deciles más bajos (del 1 al 4) tuvieron un ingreso promedio de $389.298, el sector medio (deciles 5 a 8) alcanzó $1.059.895, y el segmento de mayores ingresos (deciles 9 y 10) promedió 2.873.233 pesos.

En cuanto a la población ocupada —personas que efectivamente trabajan— el ingreso promedio se estimó en $1.104.227, con una mediana de 900.000 pesos.