Hinchas de Godoy Cruz exhibieron banderas inglesas robadas en la previa del partido entre Argentina e Inglaterra

En la previa del cruce entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, hinchas de Godoy Cruz exhibieron dos banderas inglesas que habrían sido robadas durante la Copa del Mundo de Brasil 2014.

Los trapos aparecieron colgados este domingo en una de las tribunas de la cancha de Godoy Cruz, en Mendoza, y rápidamente llamaron la atención por el contexto que vive el fútbol argentino en plena disputa de la Copa del Mundo 2026.

En la imagen se observan dos banderas con la cruz de San Jorge, símbolo característico de Inglaterra, ubicadas entre banderas y colores del “Tomba”.

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Una de ellas tiene la inscripción “BOYS & GIRLS FROM OAKWELL / BARNSLEY”, en referencia a hinchas vinculados a la ciudad y al club Barnsley.

La otra bandera muestra los textos “BIG AL”, “Y-BIRD”, “SOUTH CROYDON” y “CPFC”, siglas asociadas a Crystal Palace Football Club, equipo londinense del sur de la capital inglesa.

Según trascendió entre hinchas, ambas banderas fueron tomadas por simpatizantes argentinos durante el Mundial 2014, disputado en Brasil, y volvieron a ser exhibidas ahora en la antesala de un nuevo Argentina-Inglaterra.

El gesto generó repercusión por el fuerte valor simbólico de los “trapos” en la cultura de las hinchadas argentinas, donde la exhibición de banderas rivales suele leerse como una muestra de dominio o recuerdo de viejos cruces.

La aparición de las banderas se dio justo cuando crece la expectativa por el duelo entre la Selección argentina e Inglaterra, que definirá a uno de los finalistas del Mundial 2026.

Argentina llega a la semifinal tras eliminar a Suiza, mientras que Inglaterra viene de dejar en el camino a Noruega, en una llave que volverá a enfrentar a dos selecciones marcadas por antecedentes históricos dentro y fuera de la cancha. (NA).