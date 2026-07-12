“¿Qué cree este imbécil?": un funcionario de Lula cruzó a Milei por su respaldo a Flavio Bolsonaro

El anuncio del viaje de Javier Milei a Brasil a fines de julio para respaldar a Flavio Bolsonaro generó una nueva tensión diplomática con el gobierno de Lula da Silva. Un funcionario del presidente brasileño calificó al mandatario argentino de “imbécil” y dejó en evidencia el deterioro de la relación entre ambos gobiernos.

“¡Gran noticia! Javier Milei anunció que vendrá a Brasil para participar en la campaña de Flavio Bolsonaro", ironizó en sus redes sociales el secretario General de la Presidencia de Lula, Guilherme Boulos, quien luego aseguró que el mandatario “es el presidente más rechazado de América Latina”.

“Elevó la jornada de trabajo a 12 horas por día y quiere legalizar el tráfico de órganos humanos. Va a quitar votos al Bolsonarinho”, sostuvo el funcionario del Planalto. “¿Qué cree este imbécil que tiene para enseñarle al pueblo brasileño?“, sostuvo.

El posteo, publicado el viernes en X, es una reacción al viaje de Milei previsto para el próximo 25 de julio con destino a San Pablo para participar de la unción de Flavio Bolsonaro como el representante de la oposición en las elecciones de octubre.

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Luego, irá a Brasilia para reunirse con el expresidente Jair Bolsonaro, inhabilitado para competir tras su condena por el intento de golpe de Estado contra Lula da Silva en 2022.

“Se viene la marea azul para Brasil de la mano de Flavio Bolsonaro”, había manifestado Milei dos semanas atrás cuando recibió al candidato en la Quinta de Olivos. La sumatoria de gestos para con la oposición profundizó aún más la relación con el Planalto con el que la Casa Rosada se limita a mantener lazos formales.

En contraste, el Presidente busca entablar alianzas estratégicas con los entrantes gobiernos de Perú y Colombia, más alineados con las políticas y el discurso de su gestión.

En ese sentido, Milei confirmó que el 28 de julio viajará a Lima para participar de la asunción de Keiko Fujimori, a quien felicitó por su triunfo y ubicó dentro del bloque de países que, según su lectura, decidieron “plantarse frente al socialismo y trabajar por la libertad”.

Después hará lo propio en Colombia, donde tiene previsto asistir a la asunción de Abelardo de la Espriella el 7 de agosto. El mandatario argentino ya había celebrado esa victoria con un mensaje de fuerte tono ideológico al presentarla como un avance contra el narcotráfico, el crimen organizado y los gobiernos de izquierda en la región.

Luego, aprovechará para visitar a Daniel Noboa en Ecuador, otro aliado regional con el que el Gobierno tiene acuerdos pendientes dentro de una agenda bilateral que combina seguridad, comercio, cooperación institucional y alineamiento internacional.

Así, el Gobierno de Milei polariza aún más el escenario regional y sigue de cerca las próximas elecciones en Brasil, con miras a que uno de los principales socios comerciales de la Argentina vuelva a compartir una misma sintonía ideológica con la Casa Rosada. (TN)