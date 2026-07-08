Pasajero frecuente: Milei viajará a Perú, Colombia y Ecuador mientras prepara una nueva gira europea

El presidente Javier Milei diseña su agenda de salidas al exterior, que incluye varias paradas en la región, con la idea de potenciar el ala de derecha con los cambios de gobierno, pero también posibles visitas a Londres y París durante el tercer trimestre del año.

Las primeras paradas serán las ceremonias de asunción de Keiko Fujimori en Perú, el próximo 28 de julio, y la de Abelardo de la Espriella en Colombia, el 7 de agosto. No obstante, también podría desembarcar en Ecuador para reunirse con su par Daniel Noboa.

Tras el triunfo de expresiones de derecha en la región, el mandatario aspira a formar un bloque que tenga impacto en los organismo internacionales. Para eso, esta semana el asesor presidencial, Santiago Caputo, recibió al vicepresidente de Perú, Luis Fernando Galarreta Belarde, en Casa Rosada y va en línea con una serie de encuentros que mantuvo en los últimos días.

Caputo también se entrevistó con Santiago Peña y su vicepresidente, Pedro Alliana, en Paraguay; y recibió al asesor de José Antonio Kast, Cristian Valenzuela, y al embajador de Chile, Gonzalo Uriarte Herrera.

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Asimismo, en la agenda del mandatario figuran dos nuevos viajes a Estados Unidos: el primero hacia finales de septiembre con motivo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, y el segundo a principios de diciembre, en Mar-a-Lago, Florida, por la Cumbre del G20 programada del 14 al 16 del mes.

En Casa Rosada anticipan además que el libertario podría visitar Londres, uno de los destinos que lo obsesionan, y que debió reprogramar en más de una oportunidad, y lo hará para participar de una conferencia sobre metales a fines de octubre. "En Londres arbitran los principales bufetes del mundo árabe", argumentó una fuente de Gobierno.

París también está en los planes de la administración, donde se realizará una nueva edición de la Argentina Week, entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, un evento que alcanzará a funcionarios, gobernadores y empresarios. Además, no se descarta una potencial reunión bilateral con su par fránces, Emmanuel Macron. (NA)