Javier Milei encabezó una nueva reunión de equipo, la primera con Santilli como jefe de Gabinete

Tras el Tedeum de 9 de julio, el presidente Javier Milei convocó a su Gabinete para tratar de conjunto el proyecto de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El mandatario llamó esta mañana al equipo completo para reunirse luego de la oración a cargo del arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, con el objetivo de "conocer los primeros puntos del ante proyecto de ley de reforma del BCRA que está trabajando el Ejecutivo".

El pasado martes, luego del triunfo de la Selección Argentina contra Egipto, Milei recibió en la quinta de Olivos al equipo económico para avanzar en el diseño del articulado, uno de los objetivos que trazó la administración libertaria.

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La reunión de este mediodía fue la primera de Diego Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete luego de la salida de Manuel Adorni, quien presentó la renuncia en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Junto a los hermanos Javier y Karina Milei, dio asistencia el equipo completo. Estuvieron presentes los ministros Luis Caputo (Economía), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud), Carlos Presti (Defensa), Juan Bautista Mahiques (Justicia), y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

Pero también el asesor presidencial, Santiago Caputo; la secretaria de Legal y Técnica, Maria Ibarzabal Murphy; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; el vocero, Adrián Ravier; y la senadora Patricia Bullrich.

El encuentro, que inició minutos después de las 12, duró poco más de una hora. Al término, el mandatario se retiró a la quinta de Olivos.

En la previa, la plana completa del poder salió al balcón de Casa Rosada a saludar a las personas que se aglutinaban en Plaza de Mayo. Por su parte, el Presidente abrazo uno a uno a sus ministros y secretarios. (NA)