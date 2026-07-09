Estados Unidos saludó a la Argentina por el 9 de Julio y dijo que el país es un “socio indispensable"

El Gobierno de los Estados Unidos felicitó este jueves a la Argentina con motivo del 210° aniversario de su independencia y definió al país como un "socio indispensable" en la región bajo la gestión del presidente Javier Milei.

A través de un comunicado oficial del Departamento de Estado, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, destacó la cooperación bilateral y elogió el rumbo adoptado por la administración de La Libertad Avanza.

"En nombre de los Estados Unidos de América, expreso mis más sinceras felicitaciones al pueblo argentino con motivo del 210.º aniversario de su independencia", señaló el funcionario de Washington en un mensaje en sus redes sociales.

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Rubio ponderó que, bajo el liderazgo de Milei, la Argentina se convirtió en un aliado clave para "promover la prosperidad, la seguridad y la estabilidad en todo nuestro hemisferio".

En ese sentido, ratificó el compromiso de la Casa Blanca de ampliar la colaboración mutua en áreas estratégicas como los minerales críticos, la energía nuclear con fines civiles, el comercio y la inversión.

Asimismo, el jefe de la diplomacia estadounidense remarcó la sintonía ideológica y de seguridad entre ambos gobiernos: "Juntos, hacemos frente a las amenazas del narcoterrorismo, la delincuencia transnacional y los regímenes autoritarios que socavan la libertad en nuestra región".

Al respecto, consideró que el posicionamiento de Buenos Aires "constituye un ejemplo poderoso" de oposición a la tiranía.

"De cara al futuro, confío en que nuestra asociación seguirá generando resultados significativos tanto para ambas naciones como para el hemisferio en su conjunto", concluyó Rubio, cuyo mensaje fue acompañado por una mención a los lazos institucionales con el ministro de Relaciones Exteriores argentino, Pablo Quirno.

El saludo de la administración estadounidense se produce cinco días después del mensaje que el propio Javier Milei envió a los Estados Unidos con motivo del Día de la Independencia de ese país, celebrado el pasado 4 de julio.

En aquella oportunidad, el mandatario argentino había publicado un texto titulado "Hacer América grande otra vez", donde trazó un paralelismo entre las bases fundacionales de las dos naciones en torno a la defensa de la vida, la libertad y la propiedad.

"La Argentina fue un país fundado bajo este mismo anhelo", había expresado Milei, reforzando la fuerte alineación geopolítica actual entre la Casa Rosada y Washington. (NA)