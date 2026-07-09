Tras el pago a los bonistas, baja el riesgo país y se aproxima a los 400 puntos

En una jornada donde el mercado local no opera por el Día de la Independencia en Argentina, el riesgo país acentúa una nueva caída y se aproxima a perforar la barrera de los 400 puntos básicos, mientras que las acciones argentinas operan con pérdidas en Wall Street.

En concreto, el indicador que mide el riesgo de que un país cumpla o no con sus obligaciones financieras se encuentra en los 405 puntos, tras haber arrancado la jornada con una caída de 3 puntos (-0,7%). En lo que va del mes, el ponderador retrocedió un 5%.

La caída se da luego de que el Gobierno realizara el primer pago de deuda total de US$4.300 millones. El mecanismo consiste en dos partes: ayer se liberó una parte del total; dado que hoy es feriado por el Día de la Independencia (y el viernes es feriado puente), la parte restante se abonará el próximo lunes 13 de julio.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En total, el Gobierno liberó alrededor de US$2.500 millones del pago que debe afrontar por la reestructuración de la deuda.

Actualmente, el riesgo país se encuentra en uno de los niveles más bajos en la gestión de Javier Milei. El más bajo lo alcanzó el pasado martes, cuando cerró en 405 puntos, luego de que el equipo económico presentara el programa financiero 2026-2027 para detallar cómo afrontará los pagos de deuda de esos años.

A su vez, está en el mínimo histórico desde 2018, cuando bajo la presidencia de Mauricio Macri se posicionó sobre los 403 puntos básicos.

Esta baja se debe al avance que registran los bonos soberanos. Si bien los resultados son dispares, en lo que va del mes subieron hasta 1,7%.

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street, denominadas ADRs, operan con resultados negativos. Supervielle (-2,6%) lidera las pérdidas, seguida de YPF (-2,4%), Central Puerto (-1,9%) y Pampa Energía (-1,7%). Por su parte, suben los papeles de Globant (4,4%) y Ternium (1,8%).

En la Bolsa de Comercio de Buenos Aires no se registran operaciones debido al feriado por el Día de la Independencia. Al cierre de la semana, el Merval retrocedió 0,7% hasta los 3.204.227,6 puntos; medido en dólares cayó 1,7%. Cayeron los papeles de BBVA (-3,5%), Metrogas (-3%) y Supervielle (-2,5%), mientras que avanzaron los de Sociedad Comercial del Plata (2,8%), YPF (1,8%) y Bolsas y Mercados (1,1%). (NA)