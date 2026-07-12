Victoria Villarruel respaldó el reclamo salarial y pidió "retribución acorde" para los docentes

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, afirmó de manera categórica que los trabajadores de la educación "merecen reconocimiento, respeto y retribución acordes a la importancia de la tarea que realizan".

Esto se produce en un fuerte posicionamiento público, a menos de un mes de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara un recurso del Poder Ejecutivo y dejara firme una medida cautelar que ordenaba aplicar la Ley de Financiamiento Universitario.

Las declaraciones de la titular del Senado se dieron en el marco de un saludo oficial por el aniversario del Instituto Social Militar Dámaso Centeno, establecimiento educativo del cual es exalumna y al que ponderó por su rol institucional.

A través de sus canales oficiales, la mandataria visibilizó su postura respecto de la situación salarial del sector en medio de las tensiones presupuestarias que mantiene la administración central con las universidades y los gremios docentes.

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La reivindicación de la función pedagógica formó parte de una serie de publicaciones que la funcionaria realizó en la red social X para conmemorar la fecha fundacional de su antigua escuela. "Como egresada del Dámaso, guardo un enorme cariño por una institución que forma parte de mi historia personal. En sus pasillos aprendí lecciones que iban mucho más allá de los libros. Guardo los mejores recuerdos y amistades que trascienden las décadas", sostuvo Villarruel este domingo para rememorar su paso por las aulas de la entidad socio-militar.

En ese mismo sentido, la funcionaria enfatizó que el impacto formativo de los colegios se sostiene de manera directa sobre el esfuerzo sostenido de las plantas de profesores a lo largo de los años.

Al respecto, remarcó que "nada de eso sería posible sin generaciones de docentes que dedicaron su vida a enseñar" y concluyó que "quienes eligen la educación cumplen una misión fundamental para el futuro de la Nación", vinculando directamente el progreso del país con el otorgamiento de condiciones laborales y salariales dignas para el personal de las escuelas de todo el territorio. (con información de NA)