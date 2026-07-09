Villarruel admitió que quiere ser candidata: “Me gustaría ser la persona que sirva a los argentinos”

La vicepresidenta Victoria Villarruel asistió a la vigilia por el 9 de Julio frente a la Casa Histórica de Tucumán. Tras la ceremonia que compartió junto al presidente Javier Milei, se refirió a su futuro político y dejó abierta la posibilidad de una candidatura en 2027.

“Me gustaría ser la persona que sirva a los argentinos con decencia, con honestidad y con profundo patriotismo”, deslizó Villarruel.

La vicepresidenta fue invitada por el gobernador Osvaldo Jaldo, presenció el discurso de Milei quien hizo un análisis de su gestión y llamó a “renovar los votos” del Pacto de Mayo.

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Finalizado el acto oficial, el Presidente ingresó junto a su comitiva a la Casa Histórica, mientras que Villarruel permaneció en el exterior y dialogó con los periodistas.

Consultada sobre el mensaje de Milei, la vicepresidenta sostuvo: “Creo que el discurso que tenemos que dar es el de una unidad ante momentos difíciles de todos los argentinos”.

En esa línea, consideró que las palabras del Presidente “son políticas” y remarcó: “Hoy conmemoramos una fecha que nos trasciende a todos los espacios políticos”.

Victoria Villarruel reiteró su compromiso de “servir a la Argentina desde donde me encuentre”. “Hoy por hoy, simplemente pienso en cumplir con mi deber, que es el de vicepresidente de la Nación, en un momento histórico importante”, aseguró.

Milei defendió sus reformas y agradeció a los gobernadores aliados: “Contamos con su apoyo”

En la vigilia por el Día de la Independencia, Javier Milei encabezó este jueves un acto en la Casa Histórica de Tucumán, donde agradeció el compromiso de 12 gobernadores aliados que lo acompañaron.

“Agradezco a los gobernadores por haber estado a la altura cuando la historia lo demandaba, dispuestos a colaborar con la transformación que estábamos llevando a cabo y que el país necesitaba y sigue necesitando desesperadamente. Muchas gracias a cada uno de ustedes”, manifestó Milei en uno de los pasajes de su discurso.

En esta oportunidad, la convocatoria incluyó a Alfredo Cornejo (Mendoza); Juan Pablo Valdés (Corrientes); Marcelo Orrego (San Juan); Gustavo Sáenz (Salta); Raúl Jalil (Catamarca); Carlos Sadir (Jujuy); Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Rolando Figueroa (Neuquén); Ignacio Torres (Chubut); Claudio Vidal (Santa Cruz); Leandro Zdero (Chaco); y el anfitrión Osvaldo Jaldo (Tucumán).

El Presidente hizo un análisis de su gestión y llamó a “renovar los votos” del Pacto de Mayo.

“No solo tenemos el mandato de la sociedad y los proyectos de ley necesarios para hacer grande a nuestro país, también podemos conseguir las mayorías parlamentarias para avanzar, porque tenemos el Congreso más reformista de nuestra historia”, enfatizó el mandatario. (TN)