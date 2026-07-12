Tuchel y la maldición que ilusiona a la Selección argentina de cara al duelo ante Inglaterra

El entrenador de Inglaterra, Thomas Tuchel, afrontará la semifinal del Mundial 2026 ante la Selección argentina con la posibilidad de romper una de las rachas más antiguas de la historia de la Copa del Mundo.

El alemán, al frente de Inglaterra, busca convertirse en el primer entrenador extranjero en conquistar el título con una selección que no sea la de su país, una barrera que permanece intacta desde la creación del torneo y que alimenta la ilusión argentina de mantener esa tradición.

Inglaterra, dirigida por Tuchel, y Bélgica, conducida por el francés Rudi García, fueron los únicos seleccionados que llegaron a los cuartos de final con técnicos nacidos en otro país.

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De los 26 entrenadores que comenzaron el Mundial, los seleccionadores nacionales volvieron a imponerse ampliamente y los extranjeros quedaron reducidos a apenas dos representantes.

La historia respalda esa tendencia, ya que ningún entrenador logró ser campeón del mundo con una selección extranjera y hace 48 años que ni siquiera uno alcanza la final.

El último fue el austríaco Ernst Happel, quien condujo a Países Bajos al subcampeonato en Argentina 1978 tras caer 3-1 frente al anfitrión.

Happel llegaba con un enorme prestigio después de haber conquistado la Copa de Europa, la Copa Intercontinental y la liga neerlandesa con Feyenoord.

Antes, el inglés George Raynor había llevado a Suecia a su época más exitosa y, tras ganar el oro olímpico en 1948 y obtener el tercer puesto en el Mundial de 1950 y en los Juegos Olímpicos de 1952, alcanzó la final del Mundial de 1958 como anfitrión, aunque perdió 5-2 frente a Brasil.