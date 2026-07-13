La Selección argentina volvió a los entrenamientos, con la mirada puesta en Inglaterra

La Selección Argentina de fútbol volvió a entrenarse ayer luego de un exigente triunfo por 3-1 ante Suiza y en la previa del duelo en el que deberá enfrentar a Inglaterra, por la semifinal del Mundial 2026.

El representativo nacional cumplió con el cronograma habitual en los días pospartido, con una práctica integrada por los futbolistas que no sumaron minutos o tuvieron poco rodaje en el duelo ante los suizos.

Mientras tanto, con el astro Lionel Messi a la cabeza, quienes disputaron la mayor cantidad de minutos en un enfrentamiento en el que el representativo argentino tuvo que jugar un alargue posterior a los 90 minutos reglamentarios hicieron trabajos regenerativos, enfocados en el gimnasio y la recuperación muscular.

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El conjunto que dirige Lionel Scaloni volverá a jugar este miércoles 15 de julio, desde las 16 (horario argentino) y en el estadio Mercedes-Benz, de Atlanta, en búsqueda de jugar su segunda final consecutiva y tercera en los últimos cuatro mundiales, con Inglaterra como su rival.

La Selección no perdió el tiempo luego de un triunfo sufrido ante Suiza y regresó a la concentración en Kansas City para realizar un entrenamiento vespertino, con el foco puesto en el combinado inglés.

El conjunto que dirige Lionel Scaloni volverá a jugar este miércoles 15 de julio, desde las 16 (horario argentino) y en el estadio Mercedes-Benz, de Atlanta, en búsqueda de jugar su segunda final consecutiva y tercera en los últimos cuatro mundiales, con Inglaterra como su rival.

En un entrenamiento que tuvo lugar en el complejo Sporting KC Training Center, quienes tuvieron mayor rodaje en el enfrentamiento ante el elenco europeo pusieron el foco de manera plena en la recuperación, a solo tres días de volver a jugar y nada menos que en una semifinal.

Por otro lado, los futbolistas que no ingresaron desde el banco de suplentes, acompañados por los jugadores que disputaron pocos minutos, realizaron actividad en campo, con una entrada en calor que incluyó ejercicios técnicos con pelota y, posteriormente, movimientos de transición defensa-ataque, una faceta en la que la lentitud del mediocampo argentino ha generado falencias durante esta Copa del Mundo.

Los preparativos continuarán este lunes, en un entrenamiento en el que ya se sumará el grupo de futbolistas que tuvieron trabajos de menor intensidad este domingo y que se realizará en horas del mediodía en Kansas, a puertas cerradas.

La práctica fue cerrada con cuatro bloques de presión y recuperación de pelota en espacios reducidos.

En un Mundial en el que aún no pudo mantener vallas invictas en los duelos eliminatorios, con seis goles en contra en los últimos cuatro partidos, Argentina ya comenzó la preparación para medirse con Inglaterra, un equipo que combina solidez y velocidad con la jerarquía absoluta de sus jugadores ofensivos, entre los que se destaca el enganche Jude Bellingham, el extremo Bukayo Saka y el centrodelantero Harry Kane.

Los preparativos continuarán este lunes, en un entrenamiento en el que ya se sumará el grupo de futbolistas que tuvieron trabajos de menor intensidad ayer y que se realizará en horas del mediodía en Kansas, a puertas cerradas. (NA).