El tercer Napostá-Bahiense del Norte, después del +1 de uno, en suplementario, y el +42 del otro

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Vuelven a enfrentarse Napostá y Bahiense del Norte, esta noche, en una serie que empezó sumamente tranquila por la sorpresiva diferencia de 42 puntos que existió en el juego inaugural y que cambió rotundamente en el segundo, con suplementario incluido.

El partido en el Osvaldo Casanova comenzará a las 21, con arbitraje de Emanuel Sánchez, Alejandro Ramallo y Sam Inglera, siendo comisionado Ariel Di Marco.

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El mismo corresponde a la final -al mejor de cinco- del primer tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani".

En el juego uno no existieron equivalencias y el tricolor se impuso por 95 a 53, en medio de un trámite que conjugó dos rendimientos completamente opuestos en una noche excepcional y que, seguramente, no volverá a repetirse.

De hecho, el segundo enfrentamiento, que se lo llevó Napostá, fue 82 a 81 y en suplementario, tras empatar en 73. Ese resultado estuvo mucho más acorde a lo que se espera de esta serie entre el 2º y 3º de la fase regular.

El nivel de juego se elevó y tuvo dos cierres sumamente emotivos, con aciertos y errores por parte de todos, propios de un contexto en el que había marcado nerviosismo por lo que estaba en juego.

Por caso, en el tiempo regular, a falta de 1m03 existió una acción contínua, en la que se generaron dos faltas por parte de Bahiense: Sebastián Luengo primero y Guido Muzi después sobre Marcos Diel.

Los árbitros revisaron y sancionaron antideportiva de Muzi, omitiendo la de Luengo. En consecuencia, hubo dos libres para Diel, que anotó ambos, cuando debieron ser cuatro.

Ahí el marcador siguió a favor del tricolor: 67-66, cuando Napostá bien podría haber pasado al frente 68-67 si tenía los dos libres.

Dentro de un trámite absolutamente parejo, en el cierre del tiempo regular Bahiense estiró la ventaja a 5 (73 a 68) con 12 segundos por jugar y Napostá recortó a falta de 4 segundos y dos décimas (4s2/10), con doble de Diel: 73-70.

En la reposición del fondo, Muzi tomó la pelota y en la cuenta manual del árbitro Alejandro Vizcaíno pasaron 5 segundos. Inmediatamente sancionada la violación, no se advirtió el error y todo continuó con normalidad.

Recién más tarde el error sí quedó de manfiesto en la revisión por imágenes. De todos modos, no era corregible.

En consecuencia, la pelota pasó a manos de Napostá, y en una desconexión defensiva de Bahiense quedó solo Diel para el tiro de tres: 73-73.

Ya en el tiempo suplementario y manteniendo la paridad, Napostá perdió la posesión por 24 segundos y restaban 20.

Repuso Bahiense y en una acción de Lamonega superando con pique a Guerrero el base definió ante Diel y falló -después de una gran noche-, lanzamiento que corrigió Hollender, poniendo al frente a Bahiense 81-80, con 4s01 por jugar.

Napostá sacó mediante Guerrero, recibió Heinrich quien rápidamente se la devolvió y el base dio un pique sobre el eje de cancha y un paso largo; amagando hizo pasar de largo a Lamonega y tiró, recibiendo falta de su defensor, en el intento por estirarse y llegar a tapar.

Con cinco décimas. el pibe fue a la línea, falló el primero y convirtió los otros dos, decretando el 82-81.

Así se jugó el segundo partido, que claramente encendió la final que estaba apagada en su inicio, por lo que se espera aún con más expectativa lo que resta.

Para esta noche, en Napostá regresará Leonel Alemañy, quien cumplió con la fecha de suspensión, y Bahiense tendrá plantel completo.

El cuarto juego será el jueves, nuevamente en el Casanova, y si se necesita un quinto, irá el venidero lunes.