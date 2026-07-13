Fútbol y racismo

Néstor Machiavelli epcosas@gmail.com Periodista, conductor y realizador televisivo, columnista en medios de difusión nacional. Nativo de Coronel Dorrego, alterna residencia entre Sauce Grande y Capital Federal. Conduce el ciclo ESAS PEQUEÑAS COSAS en BVC Bahía Blanca.

Estamos ansiosos, alterados, esperando el miércoles, soñando con el domingo de gloria.

Llevamos un mes y pico de Mundial. Faltan apenas cuatro partidos y, en una semana, todo será historia.

El planeta mira el Mundial. El partido entre Argentina y Suiza fue visto por dos mil ochocientos millones de personas. Es la mayor vidriera de la tierra, donde, además de fútbol, queda expuesto el recrudecimiento de una enfermedad social: el odio y el racismo. Ocurre en los estadios, atraviesa la conversación pública y, en las redes sociales, adquiere la dimensión de una epidemia descontrolada.

La FIFA estableció que el jugador que se tapa la boca para hablarle al rival intenta ocultar un mensaje violento asociado al racismo y que esa conducta merece la expulsión inmediata. El paraguayo Miguel Almirón y el ecuatoriano Piero Hincapié fueron expulsados por ese motivo.

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Un relevamiento del organismo revela que el racismo se consolidó como la principal forma de discurso de odio registrada en las redes sociales durante el certamen. Representa el 11 % de los contenidos ofensivos detectados, por encima de los registrados en el Mundial de Qatar 2022.

El fuego del discurso racista se aviva y se propaga cuando quienes alimentan las llamas son personajes públicos, periodistas, comentaristas o referentes con gran influencia en los medios y las redes sociales.

Un repaso de algunas declaraciones realizadas durante el Mundial, que provocaron rechazo y repudio internacional, lo confirma:

El expresidente del Partido Popular de España, Mariano Rajoy, publicó un polémico artículo en el que afirmó que la selección francesa posee "un altísimo nivel, eso sí, sin franceses".

La senadora paraguaya Celeste Amarilla, tras la eliminación de su país frente a Francia, dijo que Kylian Mbappé es un "camerunés colonizado". La estrella del Real Madrid es un activo militante contra la discriminación racial y mantiene una conocida confrontación política con la dirigente ultraderechista Marine Le Pen. La Cancillería de Paraguay rechazó oficialmente esas declaraciones y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) también expresó su repudio.

Hebe Casado, vicegobernadora de Mendoza, publicó en su cuenta de X críticas hacia Mbappé y definió a la selección francesa como un "equipo africano flojo de modales". La embajada de Francia en la Argentina la declaró "persona no grata". No podrá ingresar a la sede diplomática ni participar de actividades con autoridades francesas mientras no se retracte. Además, ningún funcionario francés asistirá a reuniones con el Gobierno de Mendoza si la vicegobernadora está presente.

El exfutbolista serbio Rade Bogdanović aseguró durante una transmisión televisiva del Mundial que los jugadores negros "no tienen la concentración necesaria" para disputar los noventa minutos de un partido.

Son apenas algunos botones de muestra. Conviene no olvidarlos. La historia demuestra que el racismo y los discursos de odio fueron el combustible que alimentó las peores persecuciones, genocidios y holocaustos de la humanidad.