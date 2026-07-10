Vernice metió otra final de Copa del Mundo, en la previa del Panamericano de canotaje

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

El olímpico Agustín Vernice volvió a tener una destacada actuación en una Copa del Mundo de canotaje; esta vez desarrollada en Montreal, Canadá.

Luego de su presentación en Hungría y Alemania, el nacido en Bahía Blanca y radicado en Olavarría alcanzó la final A de su prueba favorita, los mil metros del K1, en la tercera fecha del año.

Allí, el mejor palista nacional se impuso en la serie y fue segundo en la semifinal, coronando su actuación con un quinto puesto. En tanto, en la prueba de K1 500, alcanzó a disputar la Final B.

El otro argentino que pudo clasificar a una Final A fue el viedmense Aramis Sánchez Ayala, quien logró el quinto lugar en la competencia de C1 500 metros.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

A continuación, los resultados de los argentinos:

Agustín Vernice

K1 M 1000 - Heat 5 – 1° (3:33.66)

K1 M 1000 - Semifinal - 2° (3:48.25)

K1 M 1000 - Final A – 5° (3:39.77)

K1 M 500 - Heat 4 - 2° (1:45.07)

K1 M 500 - Semifinal - 5° (1:45.54)

K1 M 500 - Final B - 9° (1:57.36)

Paulina Hus

K1 W 200 - Heat 1 - 7° (45.12)

Brenda Rojas-María Garro

K2 W 500 - Heat 4 - 4° (1:53.12)

K2 W 500 - Semifinal - 4° (1:48.64)

K2 W 500 - Final B - 5° (1:47.86)

Gonzalo Carreras-Bautista Itria-Ruben Voisard-Agustín Sánchez

K4 M 500 - Heat 2 - 8° (1:28.10)

K4 M 500 - Semifinal - 10° (1:27.67)

María Garro-Brenda Rojas-Candelaria Sequeira-Lucía Aziz

K4 W 500 - Heat 1 - 6° (1:40.03)

K4 W 500 - Semifinal - 8° (1:39.92)

K4 W 500 - Final B - 6° (1:38.54)

Aramis Sánchez Ayala

C1 M 1000 - Heat 1 - 4° (4:18.11)

C1 M 1000 - Semifinal - 5° (4:14.33)

C1 M 1000 - Final B - 9° (4:42.09)

C1 M 500 - Heat 3 - 3° (1:53.18)

C1 M 500 - Semifinal - 3° (1:57.23)

C1 M 500 - Final A - 5° (1:53.46)

La Copa del Mundo completó así su temporada 2026, con fechas llevadas a cabo en Szeged, Brandenburg y la reciente, en Montreal.

A continuación, entre el lunes 13 y el miércoles 15, se llevará a cabo, en la misma pista, el Campeonato Panamericano de Canotaje Velocidad 2026, evento que concentrará la mayor parte de las plazas en disputa de cara a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Habrá 88 plazas individuales, de acuerdo a las siguientes reglas:

1. Los primeros 5 botes en los eventos de K4, más Perú, por ser anfitrión.

2. Los primeros 2 botes en los eventos de K2/C2, más Perú, por ser anfitrión.

3. Los primeros 5 botes en los eventos de K1/C1, más Perú, por ser anfitrión.

4. La clasificación será exclusivamente en las pruebas oficiales del cronograma olímpico.

5. El país anfitrión deberá participar en el Campeonato Panamericano en todas las pruebas que quiera clasificar para los Juegos Panamericanos 2027 para validar sus plazas. El otorgamiento de plazas será automático con la participación, independientemente del resultado. En caso de no participar en alguna/s pruebas las plazas pasaran al siguiente bote no clasificado.

La siguiente es la lista de argentinos que competirán:

Mujeres

Brenda Rojas

Candelaria Sequeira

Lucía Aziz

María Garro

Paulina Hus

Varones

Agustín Sánchez

Agustín Vernice

Aramis Sánchez Ayala

Baltazar Itria

Bautista Itria

Gonzalo Carreras

Ruben Voisard

Santiago Piedras

Más adelante llegará el Mundial (26 al 30 de agosto en Polonia) y los grandes eventos del año finalizarán con los Juegos Suramericanos (23 al 25 de septiembre en Santa Fe), que también darán plazas (12) para Lima 2027.