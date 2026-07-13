El ex presidente de Vélez que fue barra, comparó el clima de México 1986 con la previa de Argentina-Inglaterra

Gamez a las piñas con hinchas ingleses en México 86. Fotos: NA y Archivo La Nueva.

Raúl Gámez recordó su presencia en el Argentina-Inglaterra del Mundial de México 1986 y se refirió a los enfrentamientos entre hinchas de ambos países, en la previa del nuevo cruce que la Selección argentina disputará ante los ingleses por las semifinales del Mundial 2026.

En declaraciones radiales con Ignacio Ortelli en Esta Mañana por Radio Rivadavia a las que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el ex presidente de Vélez analizó el presente de la Copa del Mundo y también repasó el fuerte clima que se vivió hace casi 40 años en aquel partido marcado por el contexto posterior a la Guerra de Malvinas.

“Es un Mundial muy lindo, algunas cosas no me gustan. Argentina le sacó el espacio a Brasil. Brasil tenía un espacio en el mundo, que era la alegría del fútbol, jugaba muy bien, la gente con el baile era una fiesta, y hoy Argentina tomó ese protagonismo: la fiesta la hacen los argentinos”, sostuvo Gámez.

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En ese sentido, valoró el juego del equipo de Lionel Scaloni: “Jugar, jugamos muy bien. De esa forma lo estoy viendo”.

Luego, al recordar su viaje al Mundial 1986, Gámez marcó una diferencia con la actualidad: “Es un Mundial de ricos. Los que pueden ir son gente con posibilidad”.

Sobre su presencia en México, explicó: “Yo en el 86 no fui en el grupo de barras que viajaron. Soy más de la hinchada. Me duele, me cuesta decir barra”.

Gámez también hizo una autocrítica sobre aquella época: “Era de esa gente que por ahí se equivocaba y se peleaba por una bandera. Hemos cometido errores, pero duraba cinco minutos”.

Al referirse a los incidentes con hinchas ingleses, señaló que el clima en México fue “violento” y que hubo peleas “en la calle y en la cancha”.

“Los hinchas argentinos se peleaban porque el inglés es provocador, sobre todo cuando toma. Cuando no toma son ejemplo. No me arrepiento de lo que hice, pero con el paso de los años las historias se agrandan”, expresó.

Gámez también se refirió a las imágenes históricas de enfrentamientos entre hinchas argentinos e ingleses y relativizó su dimensión en comparación con otros episodios ocurridos en aquel viaje.

“Esa pelea que está filmada es la más chiquita de lo que pasó. Era más para barrer un poco y dejarles el espacio a los argentinos, que habían sido desalojados por los hinchas ingleses. Fuimos a defender a hinchas argentinos que los ingleses empujaban”, afirmó.

De todos modos, fue contundente al separar aquellos hechos de la verdadera dimensión histórica de Malvinas: “Acá los únicos héroes eran los muchachos que nos defendieron en Malvinas”.

El ex dirigente agregó que los ingleses también buscaron enfrentamientos después del partido y mencionó la presencia de hinchas de distintos clubes argentinos: “La gente de Boca, Estudiantes, Chacarita y algunos mexicanos amigos”.

“No nos vamos a hacer las víctimas: nosotros también queríamos enfrentarnos a ellos”, reconoció Gámez.

Por último, consideró que el partido del próximo miércoles debería vivirse de otra manera: “Pasaron 40 años, debería ser distinto. Hoy se ve más familia en la cancha, más mujeres. Debería ser más tranquilo el partido del miércoles”.

Argentina e Inglaterra volverán a verse las caras en una Copa del Mundo, esta vez por un lugar en la final del Mundial 2026, en un duelo atravesado por la historia futbolística y por recuerdos que todavía permanecen en la memoria colectiva. (NA).