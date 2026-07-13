Investigan la muerte de una joven de 20 años al caer de una moto

El hecho se produjo en El Resero y Lestonacc. Foto: archivo La Nueva.

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 1 investiga las causas de un incidente vial que el fin de semana se cobró la vida de una joven de apenas 20 años en el barrio La Barranca, ubicado en las afueras de la ciudad.

La víctima fue identificada como Camila Brizuela, quien viajaba como acompañante en una moto Rouser, de 150cc., patente A286ZNK, que conducía Ramiro Gaitán (24).

El hecho se produjo el sábado pasado, sobre las 20.30, en la esquina de El Resero y Santa Juana de Lestonacc, un sector de crecimiento urbano ubicado detrás de Bosque Alto y a corta distancia de la autovía de circunvalación Atilio Fruet.

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Tras un llamado al 911, la Policía y una ambulancia concurrieron de emergencia al lugar del incidente fatal y pudieron determinar que, en principio, ningún otro vehículo habría tenido intervención en el acto.

Una médica constató el fallecimiento de la joven en el lugar. Se informó que la chica tenía el casco colocado.

Mientras tanto, el test de alcoholemia al conductor de la moto dio negativo.

En la fiscalía del doctor Cristian Aguilar analizan el caso, que está encuadrado como homicidio culposo, con injerencia de la comisaría Séptima, por razones de jurisdicción.