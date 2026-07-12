Pellegrini marcó la diferencia en Punta Alta y el martes intentará definir en Bahía la LBB Bronce

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Con una gran producción colectiva y sin dejar ninguna duda, Pellegrini derrotó esta noche a Caza y Pesca Huracán Médanos, 88 a 63, se adelantó 2-1 y quedó a un triunfo de adjudicarse el primer tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, "Municipio de Villarino".

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Si bien originalmente el cuarto juego estaba programado para el miércoles, la Asociación Bahiense determinó adelantarlo al martes, a las 21, en el Casanova, para evitar el día que jugará la Selección argentina de fútbol la semifinal del Mundial.

Y en caso de ser necesario un quinto juego, si Argentina llega a la final, el mismo se adelantará para el viernes, en Altense.

El representante puntaltense jugó de los mejores partidos de la temporada. Hizo un equipo largo (31 puntos anotó desde el banco) contra un rival limitado, que no encontró respuestas en su corta rotación, sin conversiones entre los que ingresaron desde el banco.

Pellegrini lo ganó de atrás hacia adelante, porque supo detener el juego interior de Herman Banegas, básicamente con Santiago Frayssinet (10 rebotes y 11 puntos), y el resto ayudando a doblarlo. Además, el local contuvo a los perimetrales, que no lograron anotar desde lo que les dio el juego, siendo más bien arrestos individuales.

Con el correr de los minutos Pellegrini fue marcando diferencias también adelante, con apariciones individuales en diferentes momentos, generadas a partir del juego fluido, tanto de sus perimetrales como los internos.

El principal en esa parte resultó Iván Gómez Lépez, que completó una muy buena producción a lo largo de la noche, con 19 unidades (3-5 en triples y 5-8 en dobles), más 10 rebotes y 7 asistencias.

También creció Juan Ignacio Castro desde la conducción y goleo, con 21 unidades (2-5 en t3, 6-8 en t2 y 3-4 en t1).

La máxima del primer tiempo la estableció coincidentemente con el final del mismo: 47-29. A esa altura, todos le habían dado respuestas a Juanse Palumbo y esa diferencia se estiró para establecer 70-45 de luz restando un minuto para el cierre del tercer cuarto.

A esa altura pocas respuestas tenían los medanenses, máxime sabiendo que el cuarto partido se adelantaba un día y lo que generaría el desgaste de esta noche para pretender recortar 25 puntos.

En consecuencia, el último cuarto estuvo de más. Porque Pellegrini siguió dominando a voluntad y la ventaja se mantuvo hasta el final.

En el abanico de alternativas que mostró el azulgrana aparecieron, además de los mencionados, Nicolás Themtham (1-1 en t3, 3-3 en t2 y 2-2 en t1), Agustín Almirón (5 rebotes y 8 puntos) y Gastón Chaves (8 recobres), entre los más relevantes.

En la visita, Redivo completó 26 puntos (9-11 en t1) y 9 rebotes; Nico Sánchez sumó 15 puntos y 4 asistencias; Banegas terminó con 9 rebotes, aunque 0-7 en t1 y Agustín Solomon cerró con 12 puntos y 5 asistencias.

La síntesis:

Pellegrini (88): J.I Castro (21), I. Gómez Lépez (19), M. Barrera (2), S. Frayssinet (11), G. Chaves (4), fi; Francisco Godeas (2), N. Themtham (11), Andrés Almirón (8), L. Cataffi (8), F. Pozzi (2), Federico Godeas y B. Romero. DT: Juan Sergio Palumbo.

Caza y Pesca (63): A. Solomon (12), N. Sánchez (15), J.C. Redivo (26), F. Perrín (6), H. Banegas (4), fi; T. Martz, B. López, B. Meschini y M. Nievas. DT: Gabriel Asnes

Cuartos: Pellegrini, 22-16; 47-29 y 70-49.

Incidencias: Bruno Meschini fue descalificado, por doble falta técnica.

Árbitros: Juan Cruz Schernenco, Sebastián Arcas y Joel Schernenco.

Cancha: Armando Traini (Altense).

Serie: Pellegrini, 2-1.