Uber caído al canal: piden eliminar el año de gracia para los autos de aplicación

Luego del incidente ocurrido el pasado jueves por la madrugada, en el que una conductora de Uber cayó al Canal Maldonado con cinco pasajeros, se reavivó la discusión sobre el articulado de la ordenanza que otorga un año de plazo para la regularización de los requisitos de los conductores de aplicación.

Gustavo Avellaneda, representante de taxistas y remises, habló con LU2 e indicó que se realizó una presentación para cambiar el decreto reglamentario que otorga el plazo: "Realizamos una pretensión impugnatoria, que es una acción a los fines, en este caso, de pedir la impugnación no de la ordenanza que se dictó, sino del decreto reglamentario".

"Lo único que se atacó fue el decreto reglamentario que les daba a los conductores de aplicación un año para generar este registro que está vigente actualmente, en el cual todos aquellos conductores de aplicación debían inscribirse. Entendíamos que no tendría por qué existir ese año de gracia, que a criterio nuestro lo que representa es la falta de control por parte de la Municipalidad", aseguró.

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Según el abogado, este plazo lo único que genera son problemas de seguridad para los pasajeros y desigualdad para con los taxistas y remiseros, a los que se les exigen requerimientos que, al no estar aplicada la ordenanza, no se piden a los de app.

"Siempre los taxistas están en pie de desigualdad, el cual lo padecen en la parte económica y de la parte operativa. Si un inspector de tránsito para en una misma ocasión a un taxista y un conductor de aplicación, al conductor de app lo hace seguir, al taxista le piden absolutamente todo, la desinfección del vehículo, el pago de las tasas municipales que tiene que abonar por su condición de taxista, el seguro profesional, el carnet de conductor profesional y una serie de cargas que tiene el taxista que, hoy, los conductores de aplicación no tienen", aseguró.

Con respecto al incidente ocurrido en el sector del Canal Maldonado con una conductora de Uber, Avellaneda indicó: "La conductora manejando con cinco pasajeros que incluso, no se sabe porque no está establecido, si todos son del mismo viaje o son dos o tres pasajeros que van levantando y van repartiendo, lo más probable es que ningún seguro se va a hacer cargo de ese accidente, porque no existe el seguro para la conductora de aplicación", afirmó.

La Municipalidad respondió a la intimación realizada por los taxistas y remises con respecto al plazo del decreto reglamentario, pero según lo expresado por Avellaneda no contesta a lo pedido:

"La contestación del Ejecutivo ha sido vaga y entiendo yo que no quisieron tocar el punto crucial del tiempo y procesalmente estamos ya en la etapa de qué se va a definir con la sentencia por parte del Juzgado de Contencioso Administrativo de Bahía Blanca".

El letrado aclaró que la ordenanza está correcta y que es un ejemplo de cómo debe regularizarse el sistema de transporte de aplicaciones, pero el plazo no puede ser tanto ya que deja una situación de inseguridad y desigualdad expresa:

"La ordenanza está muy bien armada, negociada por la Municipalidad tanto con los conductores de taxis, como con los conductores de aplicación. Es decir, había un consenso y entiendo yo, porque la leí, que es un muy buen instrumento para regularizar la situación en Bahía Blanca y que no tengo duda que después será replicado en cualquier otro lugar, pero a partir del decreto reglamentario que le dice a los Uber 'ustedes tienen un año más para andar sin ningún tipo de instrumento o obligatoriedad de inscripción', el propio Ejecutivo está liberando la hacienda, entre comillas".

En cuanto al proceso judicial en este momento el pedido está en la parte de alegatos, por lo que se presentan los argumentos de ambas partes y luego de la feria de invierno la Justicia resolverá si el pedido es correcto o el Municipio puede seguir con el plazo establecido.

"Se llegó a un acuerdo con la gente de taxis, remises y aplicaciones y había un acuerdo y un consenso organizado. Este año de gracia que se le dio entre gallos y medianoche nunca se había hablado, ésto fue lo que generó el enojo por parte de los taxistas y remiseros y lo tratamos de encauzar pidiendo judicialmente que se deje sin efecto ese año de gracia", finalizó.