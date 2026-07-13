Un pueblo de España busca familias para vivir gratis y ofrece trabajo estable: cómo postularse

Un pequeño pueblo de la provincia española de Soria lanzó una convocatoria para atraer nuevos habitantes con una propuesta poco habitual: ofrece una vivienda sin costo de alquiler, un empleo estable y otros beneficios para las familias que decidan instalarse de manera permanente y contribuir a frenar la despoblación rural.

La iniciativa fue impulsada por el Ayuntamiento y la Asociación Cultural de Arenillas, una localidad de apenas 40 habitantes ubicada en la comunidad autónoma de Castilla y León. El objetivo es incorporar nuevos vecinos que garanticen la continuidad de los servicios y la vida comunitaria del pueblo.

La familia seleccionada recibirá una vivienda municipal completamente rehabilitada y equipada, sin pagar alquiler. Además, uno de sus integrantes accederá a un puesto de trabajo fijo como albañil para realizar tareas de mantenimiento y conservación de edificios públicos. Como complemento, también tendrá la posibilidad de gestionar el bar social del pueblo, una actividad opcional que permitirá incrementar sus ingresos e integrarse en la comunidad.

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La propuesta incluye, además, transporte escolar gratuito para los hijos de la familia hasta el colegio de Berlanga de Duero, ubicado a unos 20 kilómetros, y una conexión a internet mejorada para facilitar el teletrabajo de quienes deseen combinar el empleo local con actividades remotas.

La convocatoria está dirigida principalmente a familias con niños en edad escolar que estén dispuestas a radicarse de manera permanente en Arenillas. Las autoridades aclararon que no buscan residentes temporales ni personas que solo permanezcan algunos meses, sino nuevos vecinos comprometidos con el desarrollo de la localidad.

Los interesados deberán presentar su candidatura ante el Ayuntamiento de Arenillas, detallando su situación familiar, experiencia laboral y las razones por las que desean mudarse al pueblo. La iniciativa forma parte de las estrategias que varias localidades del interior de España impulsan para combatir el envejecimiento de la población y recuperar habitantes en las zonas rurales.