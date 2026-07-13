Condenan a 34 años de prisión a un hombre que violó a su hija en Villa Arias

El Tribunal Criminal Nº 2 condenó hoy al acusado a 34 años de prisión.

Un hombre que fue juzgado bajo acusación de haber violado reiteradamente a su hija menor de edad en una vivienda de Villa General Arias, recibió hoy la pena de 34 años de prisión por parte del Tribunal en lo Criminal Nº 2 de Bahía Blanca.

Los jueces Eugenio Casas, Claudia Fortunatti y María Mercedes Rico consideraron al condenado autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal.

Ambas calificaciones legales son doblemente agravadas por "el vínculo y por el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con una menor de 18 años".

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Los hechos al parecer se produjeron entre 2011 y 2022, en el domicilio que compartían en aquella localidad del partido de Coronel Rosales.

El fiscal de delitos sexuales, Marcelo Romero Jardín, había pedido 40 años de cárcel para el imputado, mientras que el defensor oficial Eduardo Zalba había solicitado al tribunal la absolución de su asistido.

En su alegato el acusador planteó una "triple condición de vulnerabilidad" de la damnificada, al ser "menor de edad, mujer y víctima de violencia sexual".

El acusado había llegado al juicio oral privado de la libertad y actualmente está alojado en la Unidad Penitenciaria Nº 19, de Saavedra.