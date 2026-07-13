Barrio Misiones: detienen a un hombre tras robar casi 3 millones de pesos de un taller

La policía aprehendió este mediodía a un hombre luego de ser acusado de robar dinero en un taller ubicado en el barrio Misiones.

El hecho se registró alrededor de las 12.30, en la intersección de las calles Montevideo y French.

Según fuentes policiales, un hombre identificado como Diego Fernando Gizzi, de 38 años, ingresó al taller propiedad de Jorge Corinaldi (64) y, sin ejercer violencia, sustrajo un botín de $2.800.000 en efectivo, que correspondía al pago que la víctima había recibido recientemente. Tras hacerse con el dinero, el sospechoso se dio a la fuga a bordo de una motocicleta Yamaha YBR.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Tras recibir la alerta, los efectivos policiales iniciaron un operativo cerrojo que culminó rápidamente en la esquina de Dorrego y Brandsen. Allí, interceptaron al malviviente en el interior de una gomería.

Al momento de la requisa, la policía secuestró un morral negro que Gizzi llevaba consigo, en cuyo interior hallaron $2.550.000 en efectivo, logrando recuperar la mayor parte de lo robado.

Personal de Tránsito procedió al secuestro de la motocicleta. Si bien el rodado no registraba impedimento legal para circular, carecía de documentación obligatoria.

Tanto el aprehendido como los elementos secuestrados fueron trasladados a la comisaría Primera. El caso fue caratulado como "hurto" y quedó a disposición de la UFIJ N° 15 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.