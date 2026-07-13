Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Fútbol.

Liga Sureña: Bernasconi y Gimnasia de Darregueira dirimirán el primer título del año

La Verde eliminó a Club Darregueira y el Lobo a Pampero de Guatraché.

Unión Deportiva Bernasconi y Gimnasia de Darregueira jugarán la final de Copa del Sur de la Liga Sureña.

La Verde superó como local a Club Darregueira 3 a 1, con goles de Joaquín Cubas, Esteban Bocardo y Jonathan Fensel. Nicolás Casco anotó para el elenco perdedor.

Por su parte, el Lobo de Darregueira dio el golpe y eliminó como visitante a Pampero de Guatraché en los penales (3-1) tras empatar 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios.

En el período regular, Alexis Blanco anotó para La Estrella y Joaquín Salvi para Gimnasia.

La primera final se jugará en cancha del Lobo y la segunda en el escenario de la Verde.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.
Fútbol.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE