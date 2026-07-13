Liga Sureña: Bernasconi y Gimnasia de Darregueira dirimirán el primer título del año
La Verde eliminó a Club Darregueira y el Lobo a Pampero de Guatraché.
Unión Deportiva Bernasconi y Gimnasia de Darregueira jugarán la final de Copa del Sur de la Liga Sureña.
La Verde superó como local a Club Darregueira 3 a 1, con goles de Joaquín Cubas, Esteban Bocardo y Jonathan Fensel. Nicolás Casco anotó para el elenco perdedor.
Por su parte, el Lobo de Darregueira dio el golpe y eliminó como visitante a Pampero de Guatraché en los penales (3-1) tras empatar 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios.
En el período regular, Alexis Blanco anotó para La Estrella y Joaquín Salvi para Gimnasia.
La primera final se jugará en cancha del Lobo y la segunda en el escenario de la Verde.