Liga Sureña: Bernasconi y Gimnasia de Darregueira dirimirán el primer título del año

Unión Deportiva Bernasconi y Gimnasia de Darregueira jugarán la final de Copa del Sur de la Liga Sureña.

La Verde superó como local a Club Darregueira 3 a 1, con goles de Joaquín Cubas, Esteban Bocardo y Jonathan Fensel. Nicolás Casco anotó para el elenco perdedor.

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Por su parte, el Lobo de Darregueira dio el golpe y eliminó como visitante a Pampero de Guatraché en los penales (3-1) tras empatar 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios.

En el período regular, Alexis Blanco anotó para La Estrella y Joaquín Salvi para Gimnasia.

La primera final se jugará en cancha del Lobo y la segunda en el escenario de la Verde.