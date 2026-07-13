Una noche de cuento: el Ballet Clásico de San Petersburgo presenta "La Bella Durmiente"

Las grandes producciones internacionales siguen eligiendo a Bahía Blanca como parte de sus giras y, esta vez, será el turno de una de las expresiones artísticas más prestigiosas del mundo. El próximo 27 de agosto, el Gran Plaza Teatro recibirá al Ballet Clásico de San Petersburgo, que presentará "La Bella Durmiente", una de las obras cumbre del repertorio clásico universal.

Con música del inmortal Piotr Ilich Tchaikovsky y la coreografía original de Marius Petipa, esta obra estrenada en San Petersburgo en 1890 continúa siendo uno de los grandes símbolos del ballet clásico por la perfección de su técnica, la riqueza de su puesta en escena y la belleza de su historia.

La producción que llegará a Bahía contará con primeras figuras del ballet ruso, entre ellas Ivan Oskorbin y María Tomilova, acompañados por un destacado elenco que dará vida al clásico cuento de la princesa Aurora, atrapada por un hechizo y destinada a despertar únicamente con el beso del verdadero amor. La delicadeza de la danza, el vestuario, la escenografía y la inolvidable partitura de Tchaikovsky convierten cada función en una experiencia artística de primer nivel.

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Las entradas ya se encuentran disponibles y quienes deseen conocer los distintos sectores, valores y toda la información del espectáculo pueden ingresar a TicketBahia.com, donde también encontrarán la agenda completa de los próximos eventos que llegarán a la ciudad.